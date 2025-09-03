HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Trung Quốc duyệt binh lớn tại quảng trường Thiên An Môn

Xuân Mai - Thanh Long - Hải Ngọc

(NLĐO) – Lễ duyệt binh của Trung Quốc diễn ra lúc 9 giờ (khoảng 8 giờ Việt Nam) ngày 3-9.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Theo chính phủ Trung Quốc, phần lớn trang thiết bị trong cuộc duyệt binh kéo dài 70 phút này sẽ là lần đầu tiên được công bố.

Theo đài NBC News, hàng ngàn binh sĩ diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh, cùng với sự chứng kiến của các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ từ 26 quốc gia khác.

Cuộc duyệt binh của Trung Quốc sắp diễn ra - Ảnh 1.

Hình ảnh tại khu vực trung tâm của Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: CCTV

Cuộc duyệt binh còn có sự tham gia của hơn 100 máy bay và hàng trăm vũ khí mặt đất, tất cả đều được sản xuất trong nước và sẵn sàng chiến đấu. Các hệ thống phòng không và tên lửa dự kiến gồm HQ-19, HQ-26 phiên bản tiên tiến và HQ-29, tất cả đều được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo và được cho là có khả năng tương đương với các hệ thống của Mỹ.

An ninh đã được siết chặt tại Bắc Kinh trong những tuần trước lễ duyệt binh. Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2019, khi Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là cuộc duyệt binh thứ 3 dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, người cũng đã chủ trì cuộc duyệt binh vào năm 2015 nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới.

Trung Quốc, với chi tiêu quốc phòng hằng năm ước tính chỉ bằng khoảng 1/3 so với con số 1,3 ngàn tỉ USD mà Mỹ chi tiêu, đã tuyên bố mục tiêu của họ là hiện đại hóa quân đội về cơ bản hoàn thành vào năm 2035 và quân đội Trung Quốc đạt "đẳng cấp thế giới" vào năm 2049.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự kỷ niệm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự kỷ niệm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít và làm việc tại Trung Quốc.

Ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh, có khả năng đi cùng con gái Kim Ju-ae

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 2-9 đã tới Bắc Kinh bằng tàu hỏa để dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đi cùng có con gái Kim Ju-ae.

Tổng thống Nga không ngăn Ukraine gia nhập EU, NATO thì khác

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2-9 cho biết Moscow chưa bao giờ phản đối khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

