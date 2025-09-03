Trung Quốc duyệt binh lớn tại quảng trường Thiên An Môn

Theo chính phủ Trung Quốc, phần lớn trang thiết bị trong cuộc duyệt binh kéo dài 70 phút này sẽ là lần đầu tiên được công bố.

Theo đài NBC News, hàng ngàn binh sĩ diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh, cùng với sự chứng kiến của các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ từ 26 quốc gia khác.

Hình ảnh tại khu vực trung tâm của Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: CCTV

Cuộc duyệt binh còn có sự tham gia của hơn 100 máy bay và hàng trăm vũ khí mặt đất, tất cả đều được sản xuất trong nước và sẵn sàng chiến đấu. Các hệ thống phòng không và tên lửa dự kiến gồm HQ-19, HQ-26 phiên bản tiên tiến và HQ-29, tất cả đều được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo và được cho là có khả năng tương đương với các hệ thống của Mỹ.

An ninh đã được siết chặt tại Bắc Kinh trong những tuần trước lễ duyệt binh. Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2019, khi Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là cuộc duyệt binh thứ 3 dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, người cũng đã chủ trì cuộc duyệt binh vào năm 2015 nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới.

Trung Quốc, với chi tiêu quốc phòng hằng năm ước tính chỉ bằng khoảng 1/3 so với con số 1,3 ngàn tỉ USD mà Mỹ chi tiêu, đã tuyên bố mục tiêu của họ là hiện đại hóa quân đội về cơ bản hoàn thành vào năm 2035 và quân đội Trung Quốc đạt "đẳng cấp thế giới" vào năm 2049.