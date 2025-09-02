HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh, có khả năng đi cùng con gái Kim Ju-ae

Lạc Chi

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 2-9 đã tới Bắc Kinh bằng tàu hỏa để dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đi cùng có con gái Kim Ju-ae.

17 giờ ngày 2-9 (giờ Bắc Kinh), đoàn tàu bọc thép sơn xanh viền vàng chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến vào ga Bắc Kinh, theo hãng thông tấn Chosun Daily, chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II tại quảng trường Thiên An Môn.

Trong hình ảnh được Tân Hoa xã công bố, một thiếu nữ xuất hiện ngay phía sau ông Kim khi bước xuống tàu, được giới tình báo Hàn Quốc nhận định là con gái ông, Kim Ju-ae.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã công bố danh sách 26 nguyên thủ tham dự duyệt binh, trong đó Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Kim Jong-un đứng đầu danh sách. Nhiều nguồn dự đoán ba nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Triều Tiên sẽ cùng ngồi trên lễ đài, đồng thời có khả năng tổ chức các cuộc gặp song phương và đa phương.

An ninh tại ga Bắc Kinh được siết chặt từ 13 giờ 30 phút cùng ngày, bao gồm hàng rào cao 2 m được dựng lên và lực lượng cảnh sát dày đặc. Đến 14 giờ 15 phút, đoàn xe màu đen được cho là chở quan chức cấp cao Trung Quốc vào cổng VIP để đón ông Kim.

Ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh, có khả năng đi cùng con gái Kim Ju-ae- Ảnh 1.

Chiều ngày 2-9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến ga Bắc Kinh. Một thiếu nữ được cho là con gái của ông Kim Jong-un, Kim Ju-ae, cũng xuống tàu. Ảnh: Tân Hoa xã/Yonhap.

Gần đó, một nhà hàng cạnh Đại sứ quán Triều Tiên được yêu cầu tạm ngừng hoạt động. Tại khu nhà khách Điếu Ngư Đài, nơi các đời lãnh đạo Triều Tiên từng lưu trú trong những lần thăm Trung Quốc, các chốt kiểm soát cũng được lập từ 14 giờ 42.

Theo nguồn tin của Chosun Daily, ngay khi đặt chân đến Bắc Kinh, ông Kim đã tới thẳng Đại sứ quán Triều Tiên.

KCNA, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên, đưa tin ông Kim được quan chức cấp cao Trung Quốc tiếp đón tại ga. KCNA dẫn lời ông Kim bày tỏ sự vui mừng khi được tới thăm Trung Quốc, đồng thời cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình cùng chính phủ đã đón tiếp nồng hậu.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim kể từ năm 2019, và là lần thứ năm kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2011. Lần này, ông có thể sẽ tham gia tiệc chiêu đãi và chương trình văn hóa cùng các nguyên thủ khác.

Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều "có thể sẽ được bàn trực tiếp với đoàn" sau khi Chủ tịch Kim Jong-un đến Bắc Kinh. 

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un đến Trung Quốc bằng xe lửa bọc thép

Ông Kim Jong-un đến Trung Quốc bằng xe lửa bọc thép

(NLĐO) - Truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến Trung Quốc bằng xe lửa bọc thép để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2.

Trung Quốc trình làng sát thủ diệt hạm tiên tiến tại lễ duyệt binh

(NLĐO) - Trung Quốc sẽ ra mắt tên lửa siêu thanh diệt hạm tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới vào ngày 3-9 tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga tới Triều Tiên, Ukraine trúng hỏa lực mạnh

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov thăm Triều Tiên nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Kim Jong-un Kim Ju-ae Triều Tiên Trung Quốc
