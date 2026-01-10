VIDEO
VIDEO: Học bổng "Tiếp bước hành trình" chắp cánh ước mơ cho nhiều sinh viên khó khăn

Huy Lân - Huế Xuân -

(NLĐO)- Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn khởi động học bổng “Tiếp bước hành trình” mùa 3 năm 2026, tài trợ 100% học phí cho sinh viên khó khăn

