Trong khuôn khổ chương trình "Gặp gỡ Doanh nghiệp", ngày 9-1, ông Tsutomu Nara – Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam – đã có buổi giao lưu, chia sẻ nhiều thông điệp sâu sắc với sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) về định hướng nghề nghiệp, mục đích sống và giá trị bền vững trong kinh doanh. Chương trình không chỉ mang đến câu chuyện thực tiễn từ một nhà lãnh đạo doanh nghiệp đa quốc gia mà còn khơi mở cho sinh viên góc nhìn dài hạn về con đường phát triển bản thân trong bối cảnh hội nhập.

Hành trình 34 năm và bài học về "Purpose"

Mở đầu buổi nói chuyện, ông Tsutomu Nara kể lại hành trình 34 năm gắn bó với Tập đoàn Ajinomoto tại 6 quốc gia. Đến Việt Nam từ năm 2022, ông bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước tốc độ phát triển, lực lượng lao động trẻ cùng tinh thần cầu tiến của người Việt Nam. "Tôi tự hào khi được làm việc và cống hiến tại Việt Nam" - ông chia sẻ.

Buổi giao lưu của Tổng Giám đốc Ajinomoto Việt Nam vơi sinh viên UFM

Một trong những nội dung trọng tâm được TGĐ Ajinomoto Việt Nam nhấn mạnh là khái niệm Purpose – Mục đích tồn tại. Theo ông, một tổ chức chỉ thực sự mạnh khi được dẫn dắt bởi mục tiêu chung rõ ràng, có khả năng kết nối con người và tạo động lực dài hạn. Ajinomoto Việt Nam đã công bố Purpose là góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng khoa học về axit amin.

Không chỉ dừng lại ở cấp độ doanh nghiệp, ông Tsutomu Nara cho rằng mỗi cá nhân cũng cần xác định Purpose của riêng mình. Việc nhận diện điểm mạnh, giá trị cốt lõi và điều bản thân mong muốn theo đuổi sẽ giúp người trẻ lựa chọn đúng môi trường làm việc. Khi mục đích cá nhân trùng khớp với mục tiêu tổ chức, con người sẽ làm việc với đam mê, sáng tạo và động lực bền vững.

Tạo giá trị chung và kết nối đào tạo với thực tiễn

Tại buổi giao lưu, ông Tsutomu Nara giới thiệu mô hình ASV – Ajinomoto Creating Shared Value (Hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto), được phát triển dựa trên lý thuyết tạo giá trị chung của giáo sư Michael Porter. Theo đó, Ajinomoto Việt Nam không chỉ tập trung tăng trưởng kinh doanh mà còn giải quyết các vấn đề xã hội thông qua sản phẩm và sáng kiến như giảm muối trong thực phẩm, cung cấp sản phẩm dinh dưỡng y học, Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, cùng các hoạt động bảo vệ môi trường.

Sinh viên UFM tại buổi giao lưu với Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam

Kết thúc phần chia sẻ, TGĐ Ajinomoto Việt Nam gửi gắm thông điệp đến sinh viên: hãy bắt đầu hành trình sự nghiệp bằng việc hiểu rõ bản thân, lựa chọn môi trường làm việc phù hợp với giá trị sống, để không chỉ phát triển cá nhân mà còn đóng góp cho gia đình, cộng đồng và đất nước.

Phát biểu tại chương trình, TS Cao Tấn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing, khẳng định đây là hoạt động thiết thực, thể hiện mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong việc đồng hành, hỗ trợ sinh viên trên hành trình học tập và phát triển nghề nghiệp.

Theo TS Cao Tấn Huy, dưới sự dẫn dắt của ông Tsutomu Nara, Ajinomoto Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam mà còn được biết đến như một thương hiệu tiêu biểu cho triết lý kinh doanh nhân văn, lấy con người và xã hội làm trung tâm. "Khoa học về axit amin" cùng định hướng phát triển bền vững đã giúp Ajinomoto tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng, trở thành hình mẫu doanh nghiệp để sinh viên học hỏi.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên UFM có cơ hội trực tiếp lắng nghe những chia sẻ thực tiễn về hành trình nghề nghiệp, kinh nghiệm quản trị, tư duy lãnh đạo và bài học điều hành doanh nghiệp đa quốc gia. Lãnh đạo nhà trường kỳ vọng sinh viên sẽ chủ động trao đổi, mạnh dạn đặt câu hỏi gắn với nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp, qua đó tiếp nhận những lời khuyên sát với yêu cầu thị trường lao động.

TS Cao Tấn Huy nhấn mạnh, thông qua các chương trình giao lưu doanh nghiệp, mối quan hệ giữa UFM và Ajinomoto Việt Nam tiếp tục được củng cố, góp phần đưa hơi thở thực tiễn vào đào tạo, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng cho hội nhập và phát triển bền vững.