Thời sự Chính trị

Trao tặng hơn 37 ngàn tập vở cho học sinh vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp các em học sinh sớm ổn định việc học sau khi nhiều gia đình và trường lớp bị thiệt hại do mưa lũ.

Chiều 9-1, Báo Người Lao Động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị đồng hành chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" đã trao tặng hơn 37.000 tập vở, sách, bút viết và nhiều dụng cụ học tập cho học sinh các trường học tại khu vực Bình Thuận cũ, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ hồi tháng 11-2025.

Đại diện nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS... khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng nhận quà, mang về phân bổ cho học sinh.

Trao tặng hơn 37 ngàn tập vở cho học sinh vùng ảnh hưởng lũ tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Hơn 37.000 tập vở được chuyển đến các em học sinh ảnh hưởng mưa lũ tỉnh Lâm Đồng

Theo danh sách phân bổ, số lượng tập vở được trao là hơn 37.000 cuốn, cùng hàng ngàn cây bút, sách giáo khoa và các vật dụng học tập thiết yếu khác. Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp các em học sinh sớm ổn định việc học sau khi nhiều gia đình và trường lớp bị thiệt hại, đồ dùng học tập bị cuốn trôi hoặc hư hỏng do mưa lũ.

Đại diện các trường học cho biết, ngay sau khi tiếp nhận, các trường sẽ nhanh chóng chuyển những phần quà này đến tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích.

Trong đợt mưa lũ kéo dài hồi tháng 11-2025, tỉnh Lâm Đồng - đặc biệt là khu vực phía Đông Nam (tức vùng Bình Thuận cũ) - đã hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Trong đó, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hàng trăm nhà dân bị ngập sâu, thiệt hại về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Trao tặng hơn 37 ngàn tập vở cho học sinh vùng ảnh hưởng lũ tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Mỗi cuốn vở, cây bút trao đi sẽ tiếp thêm nghị lực để các em học sinh vùng lũ vững vàng đến trường, vượt qua khó khăn sau thiên tai

Tại một số khu vực thuộc huyện Hàm Thuận Bắc (cũ), lượng mưa trong nhiều ngày vượt mức lịch sử, gây ngập úng diện rộng, làm mất trắng mùa màng và khiến hàng ngàn học sinh phải tạm dừng đến trường vì trường lớp bị hư hỏng, sách vở cùng đồ dùng học tập của các em bị cuốn trôi.

Thiệt hại về giáo dục và đời sống học tập đã trở thành một trong những hệ quả rõ nét nhất của đợt thiên tai này, khiến việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của bạn đọc, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trên cả nước. Mỗi cuốn vở, cây bút được gửi gắm không chỉ là vật dụng học tập, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia và động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh vùng lũ vững vàng đến trường, vượt qua khó khăn sau thiên tai.

