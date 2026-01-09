HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trường ĐH Mở TPHCM lập phân hiệu tại Đồng Nai

Huy Lân

(NLĐO)- Việc thành lập phân hiệu tại Đồng Nai của Trường ĐH Mở TPHCM thể hiện định hướng mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa hình thức học tập...

Ngày 9-1, Bộ GD-ĐT ra quyết định cho phép Trường ĐH Mở TPHCM lập phân hiệu tại Đồng Nai.

Trường ĐH Mở TPHCM lập Phân hiệu tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Phân hiệu tại Đồng Nai của Trường ĐH Mở TPHCM.

Phân hiệu của Trường ĐH Mở TPHCM đặt tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, vào tháng 8 năm ngoái, trường đã khởi công dự án xây dựng khối giảng đường 2C có quy mô 5 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng là 12.697 m2 với tổng mức đầu tư là hơn 133 tỉ đồng. Thời gian thi công dự kiến 360 ngày, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9- 2026.

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, cho biết phân hiệu được thành lập với sứ mạng thực hiện giáo dục mở; tạo bình đẳng cho mọi người trong tiếp cận giáo dục đại học; góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp cho người học bằng các phương thức linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả, đồng thời khẳng định mô hình trường ĐH chất lượng, linh hoạt, gắn với nhu cầu thực tiễn; qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương của cả nước.

"Dự án này góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất nhằm đáp ứng quy mô đào tạo, phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2030"- GS- TS Nguyễn Minh Hà nhấn mạnh.

Ngoài phân hiệu tài tỉnh Đồng Nai, Trường ĐH Mở TPHCM còn có cơ sở tại tỉnh Khánh Hoà. 

 

Tin liên quan

Trường ĐH Mở TPHCM công bố 6 phương thức xét tuyển năm 2026

Trường ĐH Mở TPHCM công bố 6 phương thức xét tuyển năm 2026

(NLĐO)- Năm 2026, Trường ĐH mở TPHCM sử dụng 6 phương thức xét tuyển vào 64 ngành đào tạo chương trình trong nước và quốc tế.

Ấn tượng 10 tân thạc sĩ dẫn đầu toàn khóa học Trường ĐH Mở TPHCM

(NLĐO) - Trong số 205 tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp, có 10 người là thủ khoa toàn khóa, 6 người bảo vệ luận văn xuất sắc.

Trường ĐH Mở TP HCM: 35 năm tiên phong mở lối tri thức số

(NLĐO) – Trường ĐH Mở TP HCM dẫn đầu chuyển đổi số giáo dục, là 1 trong 10 trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ giáo dục năm 2025.

giáo dục đại học Trường ĐH Mở TPHCM phân hiệu
