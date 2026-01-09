HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Cuộc thi thử thách công nghệ trẻ châu Á: Đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục thắng lớn

Đặng Trinh

(NLĐO) - Đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc với 2 giải vàng, 8 giải bạc và 5 giải đồng tại cuộc thi thử thách công nghệ trẻ châu Á

Tại vòng chung kết cuộc thi thử thách công nghệ trẻ Châu Á - Youth Tech Asia Challenge (YTAC 2026), được tổ chức ở bang Penang - Malaysia từ ngày 7 đến 9-1, đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc khi đem về 2 giải vàng, 8 giải bạc và 5 giải đồng.

Trong đó, giải vàng bảng Inno -Tech Secondary được trao cho nhóm học sinh Ngô Bá Minh, Nguyễn Lê Gia Đạt, Ngô Phan Gia Bảo đến từ trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh và THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) với dự án Interactive Learning Support for Children with Language Disorders - Hỗ trợ học tập tương tác cho trẻ em mắc chứng rối loạn ngôn ngữ.

Giải vàng bảng Inno -Tech Primary thuộc về nhóm học sinh Nguyễn Đỗ Đại Hải, Kiều An An, Lê Ngọc Mai đến từ trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (Hà Nội) với dự án Software to Improve English Speaking & Writing Skills - Phần mềm bổ trợ cho học sinh nâng cao kỹ năng nói và viết trong tiếng Anh.

Ở năm 2025, đoàn học sinh Việt Nam cũng đã đạt thành tích xuất sắc, đem về 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

Đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục thắng lớn thi thử thách công nghệ trẻ châu Á - Ảnh 1.

Học sinh Việt Nam thuyết trình với Ban giám khảo tại cuộc thi

YTAC 2026 là cuộc thi quốc tế về công nghệ dành cho học sinh Châu Á, do Eduwel kết hợp cùng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tech Dome Penang tổ chức, được công nhận và bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Giáo dục Malaysia. Tại Việt Nam, KDI Education là đối tác chính thức từ năm 2025.

Cuộc thi năm nay quy tụ gần 100 đội đến từ nhiều quốc gia, thi đấu ở 6 nội dung. Tại cuộc thi, các thí sinh đã trình bày các dự án sáng tạo về công nghệ ứng dụng trong đời sống và giải quyết các vấn đề xã hội bằng công nghệ.

Các đội thi đại diện Việt Nam được tuyển chọn từ các thí sinh xuất sắc nhất trên toàn quốc, đến từ Hà Nội, TPHCM, Tây Ninh và Gia Lai.

Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo thông qua những giải pháp công nghệ độc đáo.

Đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục thắng lớn thi thử thách công nghệ trẻ châu Á - Ảnh 2.

Đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc khi đem về 2 giải vàng, 8 giải bạc và 5 giải đồng

Đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục thắng lớn thi thử thách công nghệ trẻ châu Á - Ảnh 3.

Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo thông qua những giải pháp công nghệ độc đáo

Tin liên quan

Thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế: Vượt 1.700 dự án từ 64 quốc gia, học sinh Việt Nam đoạt giải nhì

Thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế: Vượt 1.700 dự án từ 64 quốc gia, học sinh Việt Nam đoạt giải nhì

(NLĐO)- Sau 12 năm, kể từ khi Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được tổ chức trên phạm vi cả nước và tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế từ năm 2012 đến nay, đây là lần đầu tiên Việt Nam đoạt giải nhì

Học sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối 42/42 thi Olympic Toán học quốc tế 2022

(NLĐO)- Đội tuyển Olympic Toán học Việt Nam năm 2022 đoạt thành tích xuất sắc với 2 Huy chương Vàng, trong đó 1 em đạt điểm tối đa, em còn lại mới là học sinh lớp 11.

TP HCM giữ vững vị trí số 2 về học sinh giỏi, khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn

(NLĐO)- Năm học 2024 – 2025, TP HCM đạt 166 giải học sinh giỏi quốc gia, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn và mục tiêu đào tạo nhân lực tinh hoa

