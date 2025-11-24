HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phố đêm Chợ Lớn sẽ vận hành thử nghiệm từ ngày 1-12

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Phố đêm Chợ Lớn có các khu sáng tạo, khu bản sắc Sài Gòn, khu năng động và khu sân khấu. Thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ.

Chiều 24-11, UBND phường Bình Tây, TP HCM, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về "Tuần lễ ẩm thực và bánh dân gian lần 1".

Tại sự kiện, UBND phường thông tin về đề án kinh tế đêm "Phố đêm Chợ Lớn". Theo đó, phố đêm Chợ Lớn sẽ được đưa vào vận hành thừ nghiệm từ ngày 1-12 tới, với diện tích 1.510 m2 với các gian hàng xe food - truck và xe đẩy tay.

Phố đêm chia thành các khu sáng tạo, khu bản sắc Sài Gòn, khu năng động và khu sân khẩu. Thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ. Khu phố chợ đêm được khai thác trên vỉa hè với các tuyến đường Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế, Trần Bình.

- Ảnh 1.

Ông Trần Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tây, TP HCM

Ông Trần Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tây, cho biết tuần lễ "Ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ lần 1 năm 2025" được tổ chức từ ngày 4 đến 10-12 tại khu vực chợ Bình Tây, với 40 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng ẩm thực và 10 gian hàng bánh dân gian. Các vật dụng sử dụng tại tuần lễ ẩm thực và bánh dân gian thân thiện môi trường như mo cau dùng để chứa thực phẩm, ống tre thay thế cho ly có thể tái sử dụng nhiều lần.

Bà Nguyễn Ngọc Quế Phương, Trưởng ban Quản lý chợ Bình Tây, cho biết sáng 29-11, chợ sẽ tổ chức lễ ra mắt "Sản phẩm du lịch chợ Bình Tây". Theo đó, khách du lịch được trải nghiệm gói du lịch tham quan mua sắm, xem biểu diễn múa lân sư rồng. Ngoài ra khách còn được thưởng thức miễn phí các loại thực ăn, thức uống của người Hoa như nước sâm giải nhiệt, quy linh cao, cà phê vợt, bánh pía, bánh bột linh. Khách còn được tham gia các nghề thủ công như tô vẽ đầu Lân mini, làm bao lì xì, mặt nạ giấy bồi.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Tây, TP HCM

Lãnh đạo UBND phường Bình Tây cũng cho biết sẽ tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội tiếp nối xuyên suốt trong năm, tạo thành địa điểm vui chơi, giải trí. Phường có hơn 4.000 hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề. Đây là nền tảng phát triển kinh tế, văn hóa cũng như chuyển đổi chợ truyền thống Bình Tây thành chợ hiện đại. Hỗ trợ tiểu thương trong việc kết nối, quảng bá du lịch, văn hóa.

TP HCM sản phẩm du lịch nghề thủ công Chợ Bình Tây chợ người Hoa
