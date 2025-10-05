HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn

Bài và ảnh: HỒ MINH TRÍ

(NLĐO) - Giữa nhịp sống hối hả, mỗi mùa trăng rằm tháng Tám lại đánh thức ký ức về những chiếc bánh trung thu đậm đà hương vị xưa.

Tại TP HCM, nghề làm bánh trung thu của cộng đồng người Hoa đã tồn tại hơn trăm năm, hình thành nên những "lò bánh" gia truyền trở thành di sản vị giác và là một phần ký ức của nhiều người.

Di sản người Hoa giữa lòng Chợ Lớn

Từ giai đoạn đầu người Hoa đặt chân đến Chợ Lớn, nghề bánh trung thu theo họ hình thành, khởi đầu từ những lò nhỏ trong hẻm phục vụ bà con rồi lan rộng thành những tên tuổi như Đông Hưng Viên, Quảng Nguyên Long - dấu mốc của nghề bánh trung thu Sài Gòn.

Sang thế kỷ XX, các lò bánh mở rộng quy mô, vẫn giữ công thức truyền thống nhưng cải tiến dụng cụ, bao bì. Từ xưởng nhỏ gia đình, Đông Hưng Viên, Đồng Ký và nhiều tiệm khác trở thành các “gia tộc” bánh trung thu, gắn bó qua nhiều thế hệ và là ký ức quen thuộc mỗi mùa trăng tròn.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 1.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 2.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 3.

Bánh trung thu ở Đông Hưng Viên được ưa chuộng

Bà Trần Gia Huê, chủ tiệm bánh Nam Việt cho biết gia đình bắt đầu làm bánh từ cuối những năm 1970. Ban đầu chỉ là học hỏi và làm thuê cho các lò khác trước khi tự gầy dựng thương hiệu riêng. Đến đầu thập niên 1990, gia đình mới chính thức mở tiệm. 

Thương hiệu Nam Việt mang chính tên người sáng lập, là ba của bà. Công thức, cách xào nhân và điều chỉnh vị ngọt đều được đúc kết từ kinh nghiệm nhiều năm.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 4.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 5.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 6.

Bánh trung thu Đồng Ký mẫu mã đẹp, giá phải chăng

Ở tiệm Đồng Ký, các thế hệ tiếp theo cũng tiếp nối nghề bánh của cha ông. Ông Quang Huy, đại diện cửa tiệm cho hay gia đình gắn bó với nghề hơn 30 năm. “Ba tôi là người Tiều, tự nghiên cứu công thức, mở tiệm từ năm 1990. Bánh của lò đặc biệt với hương vị không pha gì hết, nhân nguyên chất, hương vị thật” - ông Huy nói. Theo ông, chính việc khách hàng truyền miệng và quay lại qua nhiều năm là minh chứng rõ nhất cho uy tín của tiệm

Giữ hồn cũ trong nhịp sống mới

Nét đặc sắc của các lò truyền thống như Nam Việt, Đồng Ký hay Quảng Nguyên Long không nằm ở hình thức bóng bẩy mà ở hương vị cổ truyền, ở sự bền bỉ giữ nghề trong bối cảnh các loại bánh công nghiệp, bánh nhập khẩu hay bánh “fusion” đa vị chiếm lĩnh thị trường.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 7.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 8.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 9.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 10.

Lò bánh trung thu Nam Việt mang hồn hương vị xưa

Theo chia sẻ của các chủ tiệm, vào cao điểm mùa Trung thu như hiện tại khách tới đông, mẻ bánh gần hết, phải đợi tới chiều mới nướng xong đợt mới. Đây là áp lực thường xuyên về sản xuất, nhân công, nguyên liệu và cân đối giá thành sao cho vẫn hợp lý với khách hàng. Bà Trần Gia Huê, chủ tiệm bánh Nam Việt, chia sẻ vào cao điểm mùa Trung thu, có khi bà bán được tới cả một tấn bánh trong suốt mùa.

Ở Đồng Ký, ông Huy cho hay phần lớn khách của tiệm vẫn là khách quen và mua lẻ, số ít là đặt sỉ gửi đi các tỉnh. Mỗi năm, tiệm chỉ hoạt động thời vụ từ giữa tháng 7 âm lịch đến rằm tháng 8. Thị hiếu người dùng tại tiệm vẫn nghiêng về các bánh có nhân truyền thống (thập cẩm, dừa, đậu xanh) và năm nay tiệm đã có thêm nhân thơm để thu hút khách hàng đa dạng hơn.

Bước chuyển mình bắt nhịp thời đại

Các lò bánh trung thu gia truyền ở Chợ Lớn đang đồng loạt tìm cách bắt nhịp với khách trẻ và doanh nghiệp khi đổi mới bao bì, đa dạng nhân bánh nhưng vẫn giữ yếu tố truyền thống làm “hồn cốt”. Không chỉ các cơ sở hiện đại mà cả những thương hiệu lâu năm cũng dần chuyển sang kênh quảng bá trực tuyến qua báo chí, mạng xã hội.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 11.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 12.

Những lò bánh trung thu lâu đời ở Chợ Lớn, TP HCM - Ảnh 13.

Bánh trung thu Quảng Nguyên Long được nhiều người ưa chuộng

Mùa Trung thu năm nay, Đồng Ký vẫn duy trì hộp đỏ quen thuộc nhưng thêm dòng hộp xanh đóng gói cho khách trẻ; Đông Hưng Viên cho ra mẫu hộp với hoạ tiết hiện đại, tinh tế phục vụ khách doanh nghiệp; Nam Việt đã tiết chế bao bì để giữ giá hợp lý, chỉ sản xuất hộp trang trọng theo đơn biếu tặng.

Ở khâu sản xuất, từ lâu nhiều lò đã chuyển từ lò than sang lò điện công suất cao để ổn định nhiệt độ, vệ sinh hơn, ít khói bụi nhưng vẫn giữ công đoạn thủ công cốt lõi để bảo toàn hương vị.

Khách mua cũng nhận thấy sự đổi thay này. Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (45 tuổi), khách sỉ của Đồng Ký, cho biết: “Khách lớn tuổi vẫn thích bánh truyền thống, khách trẻ lại thích nhân mới nên tiệm phải dung hòa. Tôi đặt cả nhân thập cẩm lẫn nhân trà xanh, sầu riêng để bán lại”. 

Một khách lẻ của Quảng Nguyên Long hào hứng: “Đây đã là năm thứ 4 tôi mua ở đây. Tôi ở tận Lâm Đồng xuống. Bánh thập cẩm gà quay ở đây ăn ngon, nhớ tuổi thơ hồi đó ở chỗ này”.

Những điều chỉnh nhỏ nhưng nhất quán - từ bao bì, nhân bánh đến kênh bán - đang trở thành “đòn bẩy” giúp các lò bánh truyền thống bước qua thời đại mới mà vẫn giữ được chỗ đứng trong lòng người dân TP HCM.

