VIDEO: Người dân Cà Mau và Đồng Tháp chen chân, cầu bình an ngày Tết

Khi những tia nắng đầu Xuân Tết Bính Ngọ 2026 vừa hé, đông đảo người dân ở Cà Mau và Đồng Tháp đã tìm về các ngôi chùa, tịnh xá để dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều khởi sắc.

Tịnh xá Ngọc Liên được xây dựng cách nay khoảng 70 năm

Người dân ở Cà Mau tấp nập đi chùa đầu năm để cầu bình an

Sau khi viếng chùa, người dân chụp hình để lưu lại những hình ảnh đẹp, yên tĩnh ngày Xuân

Tại Tịnh xá Ngọc Liên ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), từ sáng sớm đã có hàng ngàn lượt Phật tử và người dân đến dâng hương, lễ Phật. Khuôn viên tịnh xá rợp bóng cây xanh, khói trầm quyện tỏa trong không gian thanh tịnh. Tiếng chuông ngân vang giữa như gột rửa những bộn bề của năm cũ, mở ra niềm tin và hy vọng cho chặng đường phía trước.

Theo nhiều người dân, đi chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không chỉ cầu sức khỏe, bình an, tài lộc cho gia đình, mỗi người còn mong tìm được sự an yên trong tâm hồn, tự nhắc mình sống thiện lương, biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn trong năm mới.

Sau nghi thức lễ bái, nhiều gia đình tiếp tục du Xuân, tham quan các điểm vui chơi, chụp ảnh lưu niệm, lưu giữ khoảnh khắc sum vầy trong ngày đầu năm.

Giữa nhịp sống đang dần chuyển mình sang một chu kỳ mới, những bước chân đến chùa như gửi gắm niềm tin về một năm Bính Ngọ 2026 an khang, thịnh vượng và tràn đầy hy vọng.

Tại chùa Liên Hoa ở xã Bình Ninh (tỉnh Đồng Tháp), lượng khách đổ về tăng mạnh. Theo thống kê sơ bộ, nhà chùa đã đón tiếp gần khoảng 30.000 lượt Phật tử và du khách trong 2 ngày đầu Xuân.

Đại đức Thích Minh Phước, Trụ trì chùa Liên Hoa, chia sẻ: "Nhà chùa tổ chức chương trình "Mừng xuân Di Lặc - Đón Tết Quan Âm" với các hoạt động cúng cầu an, lì xì lộc đầu năm. Đặc biệt, để tiếp đãi bà con xa gần, nhà chùa phục vụ miễn phí các món ẩm thực chay như cơm tấm, bún riêu, bánh canh... Chương trình này sẽ kéo dài đến hết rằm tháng Giêng".

Hàng ngàn du khách, Phật tử đến các ngôi chùa ở Đồng Tháp để chiêm bái, nhận lộc đầu năm

Cùng chung không khí đó, tại Hưng Long Cổ Tự (tỉnh Đồng Tháp), hàng ngàn người dân đã tìm về chiêm bái, nhận lộc đầu năm và thưởng thức món bánh xèo chay đặc trưng của vùng sông nước.

Điểm sáng đáng ghi nhận trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết năm nay là công tác giữ gìn an ninh trật tự. Dù lượng người và phương tiện đổ về các ngôi chùa ở Đồng Tháp rất đông, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, nhưng nhờ sự chủ động của các lực lượng chức năng, tình trạng ùn tắc kéo dài đã không xảy ra.

Lực lượng CSGT và an ninh địa phương ở tỉnh Đồng Tháp đã có mặt từ sớm tại các nút giao trọng điểm.

Ngoài ra, các ngôi chùa ở Cà Mau và Đồng Tháp còn chủ động bố trí bãi giữ xe, hướng dẫn Phật tử thắp hương đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng đốt vàng mã quá mức. Các khu vực ẩm thực chay miễn phí được sắp xếp sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh.