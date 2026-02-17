HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp

Huế Xuân

(NLĐO) - Do lượng người đổ về chùa Hoằng Pháp (xã Hóc Môn, TPHCM) hành hương đầu năm quá đông, chùa phải liên tục phát loa nhắc nhở Phật tử cẩn thận tư trang.

Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp - Ảnh 1.

17 giờ chiều 17-2 (mùng 1 Tết), ngay từ đầu đường Tân Hiệp 6, lối dẫn vào cổng chính chùa Hoằng Pháp đã ken đặc người đến lễ Phật, hái lộc đầu năm.

Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp - Ảnh 2.

Nhiều người chọn gửi xe ngoài đường Lê Lợi rồi đi bộ vào Tân Hiệp 6 để thuận tiện hơn. Dù đoạn đường vào chùa chỉ dài khoảng 100 m nhưng do lượng người hành hương quá đông, phải mất 20-30 phút mới vào đến chùa.

Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp - Ảnh 3.

Giá giữ xe máy quanh chùa dao động từ 10.000 - 20.000/chiếc.

Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp - Ảnh 4.

Tuy nhiên, vào đến khuôn viên chùa thì mọi thứ đều khác hẳn, không gian thoáng đãng hơn. Chị Diễm Hương (xã Hóc Môn) hào hứng nói: "Gia đình tôi luôn giữ truyền thống đi lễ chùa Hoằng Pháp đầu năm để cầu bình an, hạnh phúc. Ngoài ra, năm nào chùa cũng trang trí tiểu cảnh rất đẹp nên đây cũng là dịp để cả nhà du xuân, chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm cùng nhau".

Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp - Ảnh 5.

Các Phật tử xếp hàng chờ thực hiện nghi thức tắm Phật.

Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp - Ảnh 6.

Nghi thức này không chỉ để cầu bình an mà còn là biểu tượng cho việc gột rửa thân tâm, loại bỏ phiền não và tham sân si, hướng đến sự thanh tịnh, an lạc trong cuộc sống.

Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp - Ảnh 7.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi tắm Phật sẽ có 3 lần xối nước. Phật tử cầm gáo nước bằng tay nào không quan trọng, nhưng hãy xối nước theo thứ tự: vai phải, vai trái và bàn chân của Đức Phật.

Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp - Ảnh 8.

Phật tử đến chùa từ mùng 1 Tết đến mùng 4 Tết Bính Ngọ sẽ nhận lộc lì xì đầu năm. Các mô hình tiểu cảnh sẽ được nhà chùa giữ đến hết ngày 4-3 (16 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp - Ảnh 9.

Nhà chùa phải thường xuyên phát loa thông báo để bà con nâng cao cảnh giác. Đến 20 giờ cùng ngày, tuyến đường dẫn vào chùa vẫn còn ken đặc người.

Chùa Hoằng Pháp do cố Hòa thượng Ngộ Chân Tử sáng lập năm 1957. Đây được xem là trung tâm tu học Phật Pháp, trung tâm văn hóa Phật giáo nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Ngoài ra, chùa còn có hơn 50 chi nhánh trực thuộc tông môn ở trong và ngoài nước.

"Tết vị nhà" ở Canađa: Nơi những người trẻ xa xứ ấm lòng về nguồn cội

"Tết vị nhà" ở Canađa: Nơi những người trẻ xa xứ ấm lòng về nguồn cội

(NLĐO) - Đón Tết xa quê không còn là câu chuyện mới, nhưng mỗi năm cộng đồng du học sinh Việt Nam lại viết nên những hành trình đón xuân đầy sáng tạo.

Trung tâm GDTX tuyển sinh lớp 10 bằng... hạnh kiểm

(NLĐO)- Đã qua thời trung tâm GDTX là "bến đậu" cho những học sinh yếu kém, rớt lớp 10 công lập. Nhiều trung tâm GDTX đề ra tiêu chí cao để tuyển sinh lớp 10

Tết Việt với gia đình nhiều thế hệ

(NLĐO)- Tết không chỉ là nghỉ lễ mà là lúc làm mới tình thân: thấu hiểu, tôn trọng, lắng nghe để gia đình nhiều thế hệ là nơi bình an trở về.

