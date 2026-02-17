Đầu năm đi chùa cầu an

Người dân đi lễ chùa, đình, đền ngày đầu năm mới không chỉ để cầu phúc, cầu may, để xin Phật, Thần phù hộ độ trì cho bản thân, gia đình bình an, sức khỏe, mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính với đức Phật, Thần, với tổ tiên.

Đi lễ ngày đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt.

Người ta tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện những điều an lành, mà còn là để con người tìm đến chốn thanh tịnh, để bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh và cũng là dịp để du xuân, vãn cảnh.

Trong tâm thức của người Việt, đền chùa là chốn linh thiêng, trang nghiêm nhưng cũng vô cùng gần gũi. Chính vì thế mà nhiều người chọn lui tới nơi cửa chùa để tìm lại cảm giác bình yên tĩnh lặng.

Ngay trong ngày đầu năm, nhiều ngôi đền, chùa đã đông đảo người dân đến cầu cho năm mới bình an và may mắn. Học giả Toan Ánh, trong sách "Phong tục thờ cúng trong gia đình Việt Nam" (NXB Văn hóa dân tộc) còn cho hay nhân dịp này, người ta thường xin quẻ thẻ đầu năm.

Những hình ảnh người dân Hà Nội đi lễ chùa ngay sau thời khắc giao thừa năm Bính Ngọ năm 2026 tại Hà Nội:

Nhiều người chọn đi chùa ngay sau phút giao thừa

Chùa Cót, phường Yên Hòa, Hà Nội, có khá đông người đi lễ lúc 2 giờ sáng mùng một Tết Bính Ngọ

Và chụp ảnh lưu niệm đầu năm mới

Nhiều người chọn lui tới nơi cửa chùa để tìm lại cảm giác bình yên tĩnh lặng

Gạo và muối được bày tại cổng chùa Cót