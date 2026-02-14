VIDEO: Chiêm ngưỡng ngôi chùa hơn 130 năm tuổi, là "địa chỉ đỏ" ở Cần Thơ

Dịp Tết, rất nhiều bạn trẻ tìm đến chùa Nam Nhã (phường Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) chụp ảnh. Trải qua hơn 130 năm tồn tại, ngôi chùa cổ này không chỉ là một di tích kiến trúc – lịch sử có giá trị, mà còn là không gian xanh đặc biệt, mang đến cảm giác thanh tịnh cho người dân và du khách khi ghé thăm.

VIDEO: Giới trẻ chụp ảnh tại chùa Nam Nhã trong những ngày giáp Tết

Chính diện chùa hướng ra sông Bình Thủy, đón gió mát quanh năm, giúp không gian nơi đây luôn thoáng đãng, dễ chịu. Sự hiện diện của sông nước và cây xanh khiến ngôi chùa như tách hẳn khỏi nhịp sống gấp gáp bên ngoài, giữ được vẻ an nhiên hiếm thấy giữa đô thị đang phát triển nhanh chóng.

Bước qua cổng chùa, du khách dễ dàng cảm nhận sự yên bình lan tỏa. Những lối đi rợp bóng cây, khuôn viên được chăm sóc cẩn thận, tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng chuông chùa tạo nên một bức tranh thiên nhiên nhẹ nhàng, thư thái.

Dịp Tết, không ít người tìm đến đây không chỉ để chiêm bái, tìm một không gian tĩnh lặng, mà còn ghi lại nhiều khung hình lung linh.

Không gian xanh mát bên trong chùa

Song hành với giá trị cảnh quan, chùa Nam Nhã còn là một "địa chỉ đỏ" ghi dấu tinh thần yêu nước. Người lập chùa Nam Nhã là ông Nguyễn Giác Nguyên (1850-1919), học trò của cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

Là nơi sinh hoạt tôn giáo nhưng thực chất đây là một căn cứ hoạt động cách mạng ẩn mình của một số chí sĩ yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Năm 1895, ông Nguyễn Giác Nguyên dẹp tiệm thuốc và lập một ngôi chùa 3 căn đơn sơ (cột cây lợp ngói) mang tên Nam Nhã Đường để truyền bá đạo Minh Sư và xây dựng cơ sở hoạt động.

Giới trẻ tham quan và chụp ảnh tại chùa Nam Nhã

Tại chùa Nam Nhã, ông Nguyễn Giác Nguyên cùng những người thân cận ra sức xây dựng cơ sở hậu phương vững mạnh về cả căn cứ và vật chất cho phong trào Đông Du trong tỉnh do Nguyễn Thần Hiến lãnh đạo. Sau thất bại của phong trào Đông Du, chùa Nam Nhã tạm thời khép mình vào cửa đạo chờ cơ hội thuận tiện mở rộng tấm lòng với các lý tưởng cao đẹp, đấu tranh vì tự do độc lập cho nước nhà.

Do vị trí thuận lợi, yên tĩnh cũng như truyền thống yêu nước của tín đồ chùa Nam Nhã mà trong những năm đầu đầy khó khăn gian khổ của cách mạng Việt Nam, các tổ chức Đặc ủy Hậu Giang, Xứ ủy Nam Kỳ đã lấy nơi đây làm địa điểm liên lạc với các tổ chức cách mạng khác trong toàn miền.

Với những giá trị lịch sử như vậy, tháng 1-1991, chùa Nam Nhã đã được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.