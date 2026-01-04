HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những vườn mai anh đào giúp du lịch Quảng Ngãi bội thu

T.Trực

(NLĐO) – Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, tỉnh Quảng Ngãi đón gần 97.000 lượt khách du lịch, riêng Măng Đen có 55.000 lượt.

Ngày 4-1, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, các điểm di tích, văn hóa, sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 97.000 lượt khách, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 42,5 tỉ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu ngoại tệ đạt khoảng 70.000 USD.

Những vườn mai anh đào giúp du lịch Quảng Ngãi bội thu - Ảnh 1.

Du lịch Quảng Ngãi bội thu dịp lễ Tết Dương lịch 2026

Nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh được du khách lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng như Măng Đen, Lý Sơn, Mỹ Khê, phường Kon Tum, Cẩm Thành, các làng du lịch cộng đồng khu vực phía Tây, cùng các danh lam thắng cảnh, thác nước và vùng núi Ngọc Linh…

Trong đó, Măng Đen là điểm đến thu hút đông du khách nhất với khoảng 55.000 lượt khách. Lượng khách tăng mạnh nhờ thời tiết se lạnh đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên cùng sắc hồng hoa anh đào bắt đầu bung nở, tạo nên sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. 

Những vườn mai anh đào giúp du lịch Quảng Ngãi bội thu - Ảnh 2.

Hoa anh đào nở rộ ở Măng Đen

Theo thống kê, trên địa bàn xã Măng Đen hiện có hơn 20.000 cây mai anh đào, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm. Dù thời tiết có những đợt lạnh kéo dài, nhiều cây vẫn bung nụ đồng loạt, tạo nên những dải hoa hồng phấn nổi bật giữa nền xanh thẳm của rừng núi. Chính sự tương phản này đã khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ, liên tục ghi lại khoảnh khắc đẹp bằng máy ảnh và điện thoại.

Cùng thời điểm này, trong 2 ngày 31-12 và 1-1-2026, đảo Lý Sơn đón gần 1.000 du khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biển động, tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ – Lý Sơn và ngược lại buộc phải tạm dừng hoạt động trong các ngày 2 và 3-1, khiến lượng khách ra đảo giảm so với dự kiến.

Những vườn mai anh đào giúp du lịch Quảng Ngãi bội thu - Ảnh 3.

Thời tiết se lạnh cùng hoa anh đào nở rộ thu hút du khách đến Măng Đen

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, hàng loạt hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc được tổ chức tại các khu, điểm du lịch như biểu diễn ca múa nhạc, giao lưu các ban nhạc, trình diễn cồng chiêng, múa xoang, giới thiệu nhạc cụ dân tộc, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Trong không gian ấm áp của ánh lửa bập bùng, du khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống như cơm lam, gà nướng, thịt xiên, rượu cần.

Những vườn mai anh đào giúp du lịch Quảng Ngãi bội thu - Ảnh 4.

Du khách chụp ảnh cùng hoa anh đào

Theo bà Bạch Thị Mân - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, so với các năm trước, lượng du khách đến Quảng Ngãi trong dịp nghỉ tết dương lịch năm nay tăng rõ rệt, đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế của du lịch Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch quốc gia.

"Thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng điểm đến, hướng tới xây dựng du lịch Quảng Ngãi phát triển bền vững, trở thành lựa chọn hấp dẫn, lâu dài của du khách trong và ngoài nước" – bà Mân nói.

Tin liên quan

Khởi động năm du lịch bứt phá

Khởi động năm du lịch bứt phá

Năm 2026, nhiều địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng du lịch vượt trội

Hình ảnh tàu biển du lịch đầu tiên của năm 2026 đưa 2.800 khách châu Âu đến Nha Trang

(NLĐO)- Trưa 4-1, tàu du lịch biển Costa Serena chở 2.800 khách Châu Âu thăm Nha Trang- Khánh Hòa, đây chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng trong năm mới 2026

Ngày đầu năm mới, Quảng Ninh đón 380.000 lượt khách du lịch

(NLĐO)- Riêng ngày 1-1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 160.000 lượt, thu du lịch đạt 432 tỉ đồng.

tỉnh Quảng Ngãi Phát triển bền vững vận tải hành khách khách du lịch nhạc cụ dân tộc đảo Lý Sơn danh lam thắng cảnh món ăn truyền thống hoa anh đào tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch hoạt động văn hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo