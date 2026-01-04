Những vườn mai anh đào giúp du lịch Quảng Ngãi bội thu

Ngày 4-1, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, các điểm di tích, văn hóa, sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 97.000 lượt khách, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 42,5 tỉ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu ngoại tệ đạt khoảng 70.000 USD.

Du lịch Quảng Ngãi bội thu dịp lễ Tết Dương lịch 2026

Nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh được du khách lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng như Măng Đen, Lý Sơn, Mỹ Khê, phường Kon Tum, Cẩm Thành, các làng du lịch cộng đồng khu vực phía Tây, cùng các danh lam thắng cảnh, thác nước và vùng núi Ngọc Linh…

Trong đó, Măng Đen là điểm đến thu hút đông du khách nhất với khoảng 55.000 lượt khách. Lượng khách tăng mạnh nhờ thời tiết se lạnh đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên cùng sắc hồng hoa anh đào bắt đầu bung nở, tạo nên sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Hoa anh đào nở rộ ở Măng Đen

Theo thống kê, trên địa bàn xã Măng Đen hiện có hơn 20.000 cây mai anh đào, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm. Dù thời tiết có những đợt lạnh kéo dài, nhiều cây vẫn bung nụ đồng loạt, tạo nên những dải hoa hồng phấn nổi bật giữa nền xanh thẳm của rừng núi. Chính sự tương phản này đã khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ, liên tục ghi lại khoảnh khắc đẹp bằng máy ảnh và điện thoại.

Cùng thời điểm này, trong 2 ngày 31-12 và 1-1-2026, đảo Lý Sơn đón gần 1.000 du khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biển động, tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ – Lý Sơn và ngược lại buộc phải tạm dừng hoạt động trong các ngày 2 và 3-1, khiến lượng khách ra đảo giảm so với dự kiến.

Thời tiết se lạnh cùng hoa anh đào nở rộ thu hút du khách đến Măng Đen

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, hàng loạt hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc được tổ chức tại các khu, điểm du lịch như biểu diễn ca múa nhạc, giao lưu các ban nhạc, trình diễn cồng chiêng, múa xoang, giới thiệu nhạc cụ dân tộc, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Trong không gian ấm áp của ánh lửa bập bùng, du khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống như cơm lam, gà nướng, thịt xiên, rượu cần.

Du khách chụp ảnh cùng hoa anh đào

Theo bà Bạch Thị Mân - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, so với các năm trước, lượng du khách đến Quảng Ngãi trong dịp nghỉ tết dương lịch năm nay tăng rõ rệt, đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế của du lịch Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch quốc gia.

"Thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng điểm đến, hướng tới xây dựng du lịch Quảng Ngãi phát triển bền vững, trở thành lựa chọn hấp dẫn, lâu dài của du khách trong và ngoài nước" – bà Mân nói.