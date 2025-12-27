HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hàng trăm "nàng thơ" chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt

Lê Giang

(NLĐO) - Những hàng dài mai anh đào ở đồi chè Cầu Đất (phường Xuân Trường - Đà Lạt) bắt đầu nở rộ, thu hút người dân và du khách khắp nơi đến thưởng ngoạn

CLIP: Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Những ngày này, đồi chè Cầu Đất (phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) ngoài màu xanh mát thường ngày có thêm màu hồng phấn tuyệt đẹp khi hoa mai anh đào bắt đầu nở rộ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Những hàng mai anh đào xen kẽ trong đồi chè ô-long. Theo người dân, đồi chè và mai anh đào ở đây đã hơn 30 năm, cách trung tâm Đà Lạt gần 30 km, là điểm thu hút rất nhiều du khách mỗi khi mai anh đào nở.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Màu hoa anh đào nổi bật trên nền xanh mướt, thẳng tắp của hàng chè. Ngoài 2 đường được trồng dày đặt trên đường xuyên đồi chè thì có hàng trăm cây khác được trồng xen kẽ.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 4.
Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 5.

Mai anh đào được xem là "sứ giả mùa xuân của Đà Lạt" khi thường nở rộ trước và kéo dài qua Tết Nguyên đán.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 6.

"Con đường nhỏ ở đồi chè mấy hôm nay lúc nào cũng tấp nập người và xe ra vào chụp ảnh mai anh đào. Chỉ mong mọi người đến chơi trong trật tự, không bẻ hoa, không ồn ào, khi vào vườn chè thì cẩn thận tránh làm hư cây thì ai cũng vui" - bà Vân, người dân ở cạnh đồi chè, chia sẻ.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 7.

Không chỉ thu hút người dân xung quanh hoặc từ Đà Lạt mà mai anh đào ở đồi chè Cầu Đất còn đón du khách khắp nơi, đa số từ Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu, TP HCM. "Tụi mình chạy xe máy từ Phan Rang lên tới đây là vào check-in luôn. Dù bận nhưng năm nào nghe tin mai anh đào nở là nhóm bạn thân tụi mình đều tranh thủ để lên vài ngày ngắm hoa" - bạn Trần Thu Thuỷ, ở Phan Rang, cho biết.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 8.

Để check-in với những cây mai anh đào đẹp rực rỡ nhất, rất đông bạn trẻ phải chờ đợi đến lượt trong trật tự.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 9.

Bể chứa nước của đồi chè trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng khi nằm trong khung cảnh hàng chục cây mai anh đào nở đều.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 10.

"Nơi đây không bán vé, mọi người vào chơi và chụp ảnh thoải mái nhưng mong sao các bạn trẻ cẩn thận không làm hư cây chè là được", một công nhân đồi chè bày tỏ.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 11.

Một "nàng thơ" tạo dáng chụp ảnh bên cây mai ảnh đào được xem là nở đẹp nhất ở đồi chè Cầu Đất.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 12.

Nhiều gia đình cũng tranh thủ đi ngắm mai anh đào và lưu lại khoảng khắc mỗi năm có một lần với mai anh đào Đà Lạt.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 13.

Mặc dù đón rất đông người nhưng diện tích vườn chè rộng, có hàng trăm cây cùng nở hoa nên ai cũng dễ dàng tìm được góc chụp ảnh đẹp.

Du khách chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt - Ảnh 14.

Năm nay, tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ có lễ hội hoa mai anh đào kéo dài khoảng 1 tháng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọc 2026 sắp tới.

Tin liên quan

Phạt ba người dắt chó chiếm gốc mai anh đào đẹp nhất Quảng trường Lâm Viên

Phạt ba người dắt chó chiếm gốc mai anh đào đẹp nhất Quảng trường Lâm Viên

(NLĐO) - Ba thanh niên dắt chó chiếm gốc cây mai anh đào đẹp nhất Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị phạt 1,5 triệu đồng/trường hợp.

Xử lý nhanh 2 thanh niên dắt chó chiếm chỗ cây mai anh đào đẹp nhất quảng trường Lâm Viên

(NLĐO) - Khi du khách phản ánh, cơ quan chức năng TP Đà Lạt nhanh chóng đưa 2 thanh niên dắt chó chiếm chỗ chụp ảnh tại cây mai anh đào ở quản trường Lâm Viên về xử lý.

Hoa mai anh đào rực rỡ hút khách đến Măng Đen

(NLĐO) - Những ngày này, mai anh đào đang nở rộ hồng rực cả vùng đất Măng Đen đã thu hút du khách từ nhiều nơi đổ về thưởng lãm.

