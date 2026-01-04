Du lịch Lâm Đồng thu 1.200 tỉ đồng dịp Tết Dương lịch 2026

Ngày 4-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo tình hình hoạt động du lịch trong dịp Tết Dương lịch năm 2026 trên địa bàn.



Hơn 15.000 người cùng đón năm mới 2026 tại Quảng trường Lâm Viên vào đêm 31-12-2025.

Theo đơn vị này, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài liên tục 4 ngày (từ ngày 1-1 đến 4-1), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tổ chức các chuyến du lịch ngắn ngày và Lâm Đồng là địa phương đón lượng lớn du khách.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong kỳ nghỉ này khoảng 650.000 lượt khách (khách quốc tế khoảng 30.000 lượt); doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.200 ti đồng.

Lượng khách lưu trú tập trung đông vào các ngày từ 1-1 đến 3-1, công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70 - 80%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85 - 90%.

Đà Lạt sắp tổ chức Lễ hội hoa Mai anh đào trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trong dịp này, tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn thu hút du khách, trong đó các sự kiện Countdown - Chào năm mới 2026 được tổ chức tại 3 địa điểm (Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt; khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né; khu vực Tây Lâm Đồng (Gia Nghĩa cũ) có đông đảo người dân và du khách tham gia.

Suốt kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026, tỉnh Lâm Đồng luôn đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; giá cả dịch vụ du lịch, đặc biệt là giá phòng lưu trú, cơ bản ổn định, không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách gây bức xúc trong dư luận.