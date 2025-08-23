VIDEO: Người phụ nữ 40 tuổi chia sẻ việc bị đột quỵ lúc 0 giờ

Chiều 23-8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa cứu sống nữ bệnh nhân N.T.K.P (40 tuổi; ngụ TP. Cần Thơ) bị đột quỵ.

Bác sĩ xem hình ảnh chụp cộng hưởng từ não của nữ bệnh nhân

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 7-8, bà P. thức dậy đi vệ sinh thì bất ngờ ngã, nói khó và yếu tay chân bên trái. Trước đó, bà P. vẫn khỏe mạnh, đi ngủ từ khoảng 20 giờ 30 phút. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên chồng của bà P. khi ngủ bên cạnh đã lập tức đưa bà đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân nói đớ, liệt hoàn toàn nửa người trái. Ngay lập tức, quy trình Code Stroke (cấp cứu đột quỵ cấp) được kích hoạt thông qua hệ thống phát thanh toàn viện. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, đội Code Stroke đã có mặt, tiến hành thăm khám, chẩn đoán và cấp cứu chuyên sâu.

Bệnh nhân nhanh chóng được chụp cộng hưởng từ (MRI) não và xác định bị nhồi máu não cấp vùng nhân bèo phải.

Nhờ bệnh nhân còn trong "giờ vàng" (<4,5 giờ) để điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết nên ê-kíp bác sĩ lập tức tiến hành truyền thuốc nhằm tái thông mạch máu não. Khoảng 2 giờ sau, bệnh nhân đã nói rõ hơn, tay chân trái vận động bình thường, không còn yếu liệt hay tê bì.

Theo bác sĩ Chế Gia Hân, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, thuốc tiêu sợi huyết là phương pháp điều trị nhồi máu não tối ưu, giúp làm tan cục máu đông mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị chỉ đạt được khi người bệnh được xử trí trong "giờ vàng" kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Nữ bệnh nhân bị đột quỵ chia sẻ niềm vui sau khi được cứu sống kịp thời

Chia sẻ về yếu tố nguy cơ, BS.CKI. Trần Thanh Khiết – Trưởng Khoa Cấp cứu - cho biết đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào và nguy cơ sẽ gia tăng ở những người hút thuốc, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, huyết khối.

Do đó, việc duy trì lối sống lành mạnh, thăm khám định kỳ và tầm soát nguy cơ tim mạch – thần kinh đóng vai trò hết sức quan trọng để phòng ngừa đột quỵ.