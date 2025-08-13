Cần Thơ phát hiện thuốc trị biến chứng đột quỵ không đạt chất lượng

Ngày 13-8, tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết vừa ban hành thông báo khẩn đến các đơn vị khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập, các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn về việc thu hồi mẫu thuốc Ginkgo 3000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Vừa qua, Sở Y tế TP Cần Thơ nhận được công văn của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc chuyển thông tin về xử lý mẫu thuốc Ginkgo 3000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy mẫu thuốc "viên nén bao phim Ginkgo 3000" (cao lá Ginkgo biloba 60 mg (tương đương Ginkgo flavoglycosi 14,4mg)), số GĐKLH: VN-20747-17, số lô: 2829, ngày sản xuất 24-11-2022; hạn sử dụng đến ngày 24-11-2025 do Công ty Contract Manufacturing and Packaging Services Pty Ltd. (Úc) sản xuất).

Mẫu thuốc được lấy tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha (địa chỉ: Số 90 Lý Tự Trọng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Qua kiểm nghiệm thì mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng chỉ tiêu về tính chất.

Đế đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế thông báo thu hồi trên toàn thành phố toàn bộ số thuốc viên nén bao phim Ginkgo 3000 nói trên do Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng (Hà Nội) nhập khẩu.

Sở yêu cầu Công ty TNHH Trung Sơn Alpha trong thời hạn 3 ngày phối hợp với nhà nhập khẩu, phân phối tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lương nêu trên.

Theo thông tin trên website một số nhà thuốc, viên nén Ginkgo 3000 chỉ định dùng cho người suy giảm tuần hoàn máu, biến chứng đái tháo đường, biến chứng đột quỵ và tổn thương não…