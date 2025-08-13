Cần Thơ phát hiện thuốc trị biến chứng đột quỵ không đạt chất lượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cần Thơ phát hiện thuốc trị biến chứng đột quỵ không đạt chất lượng

Ca Linh

(NLĐO)- Mẫu thuốc trị biến chứng đột quỵ lấy tại một nhà thuốc ở Cần Thơ được kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng chỉ tiêu về tính chất.

Ngày 13-8, tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết vừa ban hành thông báo khẩn đến các đơn vị khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập, các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn về việc thu hồi mẫu thuốc Ginkgo 3000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Vừa qua, Sở Y tế TP Cần Thơ nhận được công văn của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc chuyển thông tin về xử lý mẫu thuốc Ginkgo 3000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy mẫu thuốc "viên nén bao phim Ginkgo 3000" (cao lá Ginkgo biloba 60 mg (tương đương Ginkgo flavoglycosi 14,4mg)), số GĐKLH: VN-20747-17, số lô: 2829, ngày sản xuất 24-11-2022; hạn sử dụng đến ngày 24-11-2025 do Công ty Contract Manufacturing and Packaging Services Pty Ltd. (Úc) sản xuất).

Mẫu thuốc được lấy tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha (địa chỉ: Số 90 Lý Tự Trọng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Qua kiểm nghiệm thì mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng chỉ tiêu về tính chất.

Đế đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế thông báo thu hồi trên toàn thành phố toàn bộ số thuốc viên nén bao phim Ginkgo 3000 nói trên do Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng (Hà Nội) nhập khẩu.

Sở yêu cầu Công ty TNHH Trung Sơn Alpha trong thời hạn 3 ngày phối hợp với nhà nhập khẩu, phân phối tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lương nêu trên.

Theo thông tin trên website một số nhà thuốc, viên nén Ginkgo 3000 chỉ định dùng cho người suy giảm tuần hoàn máu, biến chứng đái tháo đường, biến chứng đột quỵ và tổn thương não…

Tin liên quan

Nữ du khách người Úc khen ngợi hết lời khi được bác sĩ ở Cần Thơ cứu sống

Nữ du khách người Úc khen ngợi hết lời khi được bác sĩ ở Cần Thơ cứu sống

(NLĐO) - Sau 7 ngày điều trị tích cực tại một bệnh viện ở Cần Thơ, nữ du khách người Úc dần hồi phục và đã được xuất viện

Cần Thơ: Công bố 3 loại thuốc giả là dầu xoa bóp và trị phong thấp

(NLĐO) - Bộ Y tế xác định 3 loại dầu do một cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền tại TP HCM sản xuất là thuốc giả.

Người đàn ông ở Cần Thơ gặp nạn khi ăn canh chua cá

(NLĐO) - Sau khi dị vật được lấy ra thành công, người đàn ông ở Cần Thơ được theo dõi tại bệnh viện trong 24 giờ và xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định

Cần Thơ nhà thuốc đột quỵ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo