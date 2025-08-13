Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn lộ diện sau đột quỵ, nhận nhiều lời chúc

Huỳnh Anh Tuấn xuất hiện gầy ốm so với trước đây

Quản lý của Huỳnh Anh Tuấn là Hoài Linh đã chia sẻ những hình ảnh, video clip lên trang mạng xã hội hình ảnh đưa nam diễn viên đến khám tại một bệnh viện ở Cần Thơ. Đây cũng là những khoảnh khắc lộ diện chính thức hiếm hoi của Huỳnh Anh Tuấn kể từ sau khi bị đột quỵ.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn lộ diện

Nam diễn viên đang trong giai đoạn dưỡng bệnh sau đột quỵ

Quản lý và nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn. Nguồn video clip: Facebook quản lý

Hoài Linh chú thích: "Một tháng nữa em đón anh về nhé? anh Tuấn: nhất trí". Nhiều khán giả, người hâm mộ Huỳnh Anh Tuấn gửi lời chúc đến anh.

Họ nhận ra bệnh viện ở Cần Thơ nơi Huỳnh Anh Tuấn điều trị cũng như danh tiếng của bác sĩ tiếp nhận và bày tỏ niềm tin rằng nam diễn viên sẽ sớm bình phục hoàn toàn.

Trước đó, quản lý cũng cập nhật thông tin với các phương tiện truyền thông rằng nam diễn viên có thể tự đi lại, ăn uống, vệ sĩ cá nhân dù di chuyển còn khó khăn. Ông tập vật lý trị liệu với các chuyên gia y tế để phục hồi chức năng cơ thể. Ngoài bác sĩ, người thân luôn túc trực bên cạnh nam diễn viên. Ông chưa muốn gặp mọi người với diện mạo chưa chỉn chu.

Quản lý Huỳnh Anh Tuấn thay ông nấu ăn để duy trì kênh trong thời gian nam diễn viên dưỡng bệnh

Trong thời gian Huỳnh Anh Tuấn tạm dừng hoạt động để hồi phục, quản lý thay ông thực hiện các video clip nấu ăn để duy trì kênh và giữ khán giả.

Huỳnh Anh Tuấn trước khi đột quỵ

Vào giữa tháng 7, Huỳnh Anh Tuấn bị bất tỉnh trong nhà vệ sinh, được phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, nam diễn viên vượt qua nguy hiểm, về nhà riêng và tập vật lý trị liệu mỗi ngày để phục hồi một số chức năng cơ thể.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, nổi tiếng trên màn ảnh từ những năm 1990 và được biết đến qua các phim truyền hình: "Đất khách", "Cổng mặt trời", "Vó ngựa trời Nam", "Chuyện tình mùa thu", "Một thời ta đuổi bóng", "Sông dài"…

Những năm gần đây, ông dành thời gian phát triển các kênh mạng xã hội, trổ tài nấu ăn.