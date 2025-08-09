Nguy cơ đột quỵ tăng vọt sau tuổi 55

Chiều 9-8, tại hội thảo khoa học "Dưỡng sinh tâm thể trong chăm sóc sức khỏe toàn diện", hơn 400 đại biểu gồm các nhà khoa học, chuyên gia y tế, giảng viên, nhà quản lý, hội viên dưỡng sinh tâm thể và đại diện các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã tham dự.

Sự kiện kết nối giới khoa học, người thực hành và cộng đồng quan tâm mô hình dưỡng sinh tổng thể - kết hợp vận động, hơi thở, tinh thần, dinh dưỡng, trong bối cảnh bệnh mạn tính gia tăng, nhất là ở người cao tuổi.

Chuyên gia cảnh báo đột quỵ đang gia tăng nhanh chóng

Trước thực tế bệnh đột quỵ gia tăng, GS-TS Trương Việt Bình, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam, cho biết trong y học cổ truyền, đột quỵ (tai biến mạch máu não) gọi là "trúng phong", gây tổn thương não bộ. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 200.000 ca, với xu hướng trẻ hóa, thậm chí gặp nhiều ở người mới 20-30 tuổi.

Theo GS Bình, 85% ca đột quỵ do thiếu máu cục bộ có thể phòng từ sớm bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Với 15% do xuất huyết não, cần đi khám ngay khi đau đầu, tê chân tay kéo dài không do chèn ép mạch. Người mắc bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch nên điều trị sớm để ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông (huyết khối) trong mạch máu.

"Nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi sau mỗi 10 năm kể từ tuổi 55, nam giới cao hơn nữ. Tiền sử gia đình hoặc từng bị đột quỵ khiến nguy cơ tái phát, nhất là trong vài tháng đầu, kéo dài đến 5 năm. Bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, béo phì, mỡ máu cao và hút thuốc lá cũng làm nguy cơ tăng mạnh"- ông nói.

GS Bình cảnh báo cấp cứu và điều trị chậm khiến hệ thần kinh tổn thương nặng, phục hồi khó hoặc không thể. Do đó, người có yếu tố nguy cơ nên khám định kỳ, kiểm soát chỉ số sức khỏe để tránh vượt ngưỡng nguy hiểm.

Tại hội thảo, các chuyên gia trình bày về cơ sở khoa học của dưỡng sinh tâm thể, lối sống xanh, tích cực; ứng dụng trong phòng ngừa, phục hồi sau đột quỵ và hỗ trợ điều trị bệnh mạn tính ở người cao tuổi...

GS-TS Nguyễn Công Khanh chia sẻ thông tin tại hội thảo

Theo GS-TS Nguyễn Công Khanh, Phó Viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu ứng dụng dưỡng sinh tâm thể Việt Nam, dưỡng sinh tâm thể xuất hiện từ thế kỷ 6 trước công nguyên và trở thành phương pháp nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật đặc trưng của Việt Nam vào thế kỷ 20.

Phương pháp này thuộc y học năng lượng, y học bổ sung, dựa trên triết lý sống xanh với ba trụ cột: "tâm lành", "thân lành", "ngôn lành". GS Khanh cho biết dưỡng sinh tâm thể còn giúp phục hồi chức năng sau đột quỵ, cải thiện vận động và tinh thần cho người bệnh. Ông cũng nhấn mạnh khoa học chứng minh suy nghĩ tích cực giúp sống khỏe; cơ thể có khả năng tự chữa lành, nhiều bệnh thông thường tự khỏi nếu duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục…