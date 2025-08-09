HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nguy cơ đột quỵ tăng vọt sau tuổi 55

N.Dung

(NLĐO) - Từ tuổi 55, nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi sau mỗi 10 năm. Tình trạng này cao hơn ở nam giới, người có bệnh nền, tiền sử gia đình hoặc từng bị đột quỵ.

Chiều 9-8, tại hội thảo khoa học "Dưỡng sinh tâm thể trong chăm sóc sức khỏe toàn diện", hơn 400 đại biểu gồm các nhà khoa học, chuyên gia y tế, giảng viên, nhà quản lý, hội viên dưỡng sinh tâm thể và đại diện các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã tham dự.

Sự kiện kết nối giới khoa học, người thực hành và cộng đồng quan tâm mô hình dưỡng sinh tổng thể - kết hợp vận động, hơi thở, tinh thần, dinh dưỡng, trong bối cảnh bệnh mạn tính gia tăng, nhất là ở người cao tuổi.

Nguy cơ đột quỵ tăng vọt sau tuổi 55- Ảnh 1.

Chuyên gia cảnh báo đột quỵ đang gia tăng nhanh chóng

Trước thực tế bệnh đột quỵ gia tăng, GS-TS Trương Việt Bình, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam, cho biết trong y học cổ truyền, đột quỵ (tai biến mạch máu não) gọi là "trúng phong", gây tổn thương não bộ. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 200.000 ca, với xu hướng trẻ hóa, thậm chí gặp nhiều ở người mới 20-30 tuổi.

Theo GS Bình, 85% ca đột quỵ do thiếu máu cục bộ có thể phòng từ sớm bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Với 15% do xuất huyết não, cần đi khám ngay khi đau đầu, tê chân tay kéo dài không do chèn ép mạch. Người mắc bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch nên điều trị sớm để ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông (huyết khối) trong mạch máu.

"Nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi sau mỗi 10 năm kể từ tuổi 55, nam giới cao hơn nữ. Tiền sử gia đình hoặc từng bị đột quỵ khiến nguy cơ tái phát, nhất là trong vài tháng đầu, kéo dài đến 5 năm. Bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, béo phì, mỡ máu cao và hút thuốc lá cũng làm nguy cơ tăng mạnh"- ông nói.

GS Bình cảnh báo cấp cứu và điều trị chậm khiến hệ thần kinh tổn thương nặng, phục hồi khó hoặc không thể. Do đó, người có yếu tố nguy cơ nên khám định kỳ, kiểm soát chỉ số sức khỏe để tránh vượt ngưỡng nguy hiểm.

Tại hội thảo, các chuyên gia trình bày về cơ sở khoa học của dưỡng sinh tâm thể, lối sống xanh, tích cực; ứng dụng trong phòng ngừa, phục hồi sau đột quỵ và hỗ trợ điều trị bệnh mạn tính ở người cao tuổi...

Nguy cơ đột quỵ tăng vọt sau tuổi 55- Ảnh 2.

GS-TS Nguyễn Công Khanh chia sẻ thông tin tại hội thảo

Theo GS-TS Nguyễn Công Khanh, Phó Viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu ứng dụng dưỡng sinh tâm thể Việt Nam, dưỡng sinh tâm thể xuất hiện từ thế kỷ 6 trước công nguyên và trở thành phương pháp nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật đặc trưng của Việt Nam vào thế kỷ 20.

Phương pháp này thuộc y học năng lượng, y học bổ sung, dựa trên triết lý sống xanh với ba trụ cột: "tâm lành", "thân lành", "ngôn lành". GS Khanh cho biết dưỡng sinh tâm thể còn giúp phục hồi chức năng sau đột quỵ, cải thiện vận động và tinh thần cho người bệnh. Ông cũng nhấn mạnh khoa học chứng minh suy nghĩ tích cực giúp sống khỏe; cơ thể có khả năng tự chữa lành, nhiều bệnh thông thường tự khỏi nếu duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục…

Tin liên quan

Phân biệt đột tử và đột quỵ: Không hiểu đúng, dễ nguy hiểm tính mạng

Phân biệt đột tử và đột quỵ: Không hiểu đúng, dễ nguy hiểm tính mạng

(NLĐO) - Không ít người vẫn nhầm lẫn giữa đột tử và đột quỵ. Vậy đâu là khác biệt và cách xử trí đúng khi gặp tình huống khẩn cấp?

Audio: Vì sao người trẻ cũng khó thoát đột quỵ?

(NLĐO) - Đằng sau sự ra đi đột ngột của nhiều người trẻ là lời cảnh báo về lối sống sống ít vận động, căng thẳng... Bản tin được thực hiện bởi Kiki AI.

Chỉ vì xem nhẹ dấu hiệu này, nhiều người đã đột quỵ

(NLĐO) - Đột quỵ ngày càng trẻ, đột tử xảy ra bất ngờ. Nhận biết sớm và xử trí đúng trong “thời gian vàng” giúp cứu sống người bệnh.

Y học cổ truyền xuất huyết não đột quỵ Cách phòng ngừa đột quỵ triệu chứng đột quỵ đột tử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo