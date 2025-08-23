HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

PGS Nguyễn Huy Thắng: Đột quỵ không còn "án tử" nếu dám mở rộng điều trị!

Hải Yến

(NLĐO) - Chọn bệnh nhân “lý tưởng” chỉ giúp 30% ca đột quỵ được can thiệp. Vậy nên tiếp tục chọn lọc hay mở rộng điều trị phục hồi cho nhiều người hơn?

Liên quan đến điều trị cho bệnh nhân đột quỵ, PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM kiêm Chủ tịch Hội đột quỵ TP HCM, cho biết trong điều trị tái thông đột quỵ cấp, câu hỏi lớn đặt ra là chúng ta nên chỉ tập trung vào nhóm bệnh nhân "lý tưởng", ít nguy cơ để có kết quả tốt nhất hay nên mở rộng điều trị cho cả những trường hợp phức tạp hơn để gia tăng số người được hưởng lợi trong toàn quần thể?

Từ "kén chọn" đến mở rộng chỉ định

Từ năm 2015, lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học đã trở thành phương pháp điều trị tiêu chuẩn trong đột quỵ cấp, bên cạnh dùng thuốc tiêu sợi huyết rtPA trong "cửa sổ vàng" 4,5 giờ đầu. Tuy nhiên, một trong những chống chỉ định tương đối là các trường hợp có nhồi máu não lõi lớn (ASPECTS <6). Dù đến viện sớm, các bệnh nhân này vẫn bị loại khỏi chỉ định can thiệp vì lo ngại kết quả kém và biến chứng cao.

PGS Nguyễn Huy Thắng: Đột quỵ không còn "án tử" nếu dám mở rộng điều trị!- Ảnh 1.

Hình ảnh so sánh hiệu quả điều trị đột quỵ bệnh nhân có vùng nhồi máu nhỏ (bên trái) thường hồi phục tốt hơn, song khi tính trên toàn quần thể, điều trị cho nhóm có vùng nhồi máu lớn (bên phải) thì mang lại lợi ích cho nhiều người hơn

"Hai năm trước, khi bắt đầu thực hiện lấy huyết khối cho nhóm bệnh nhân này, tôi cũng từng lo lắng. Nhưng kết quả từ nghiên cứu PROMISE  do 4 trung tâm đột quỵ tại Việt Nam thực hiện đã mang lại cái nhìn mới. Nghiên cứu trên hơn 300 bệnh nhân nhồi máu não lõi lớn (ASPECTS 3–5) cho thấy tỉ lệ hồi phục tốt (thang điểm mRS 0–2) đạt hơn 30%, và khoảng 55% bệnh nhân có mRS 0–3 sau 90 ngày một kết quả không hề tệ. Vậy thì, số phận những bệnh nhân trước đây từng bị từ chối điều trị sẽ ra sao? Theo y văn, có đến 70% trong số họ sẽ tàn phế nặng hoặc tử vong"-PGS Thắng băn khoăn.

Lợi ích từ việc mở rộng điều trị

Giả sử trong 100 bệnh nhân đột quỵ cấp nếu chỉ chọn nhóm "lý tưởng" (lõi nhỏ, không vi xuất huyết, đủ điều kiện dùng rtPA…), chỉ khoảng 30 người được điều trị. Với hiệu quả cao (number needed to treat = 3), sẽ có 10 người đạt kết quả tốt.

Ngược lại, nếu mở rộng chỉ định (bao gồm cả lõi nhồi máu lớn), có thể điều trị đến 80 bệnh nhân. Dù hiệu quả cá nhân thấp hơn (number needed to treat = 5), tổng số bệnh nhân được lợi sẽ là 16 người. Rõ ràng, con số 16 vượt xa con số 10 và nếu áp vào quy mô hàng nghìn, hàng chục nghìn bệnh nhân thì việc mở rộng điều trị sẽ mang lại lợi ích cộng đồng đáng kể.

Một số ý kiến cho rằng việc chọn bệnh nhân kỹ lưỡng sẽ giúp tăng tỉ lệ thành công và giảm biến chứng. Điều này đúng nhưng đó là góc nhìn từ người làm chuyên môn.

Còn từ góc độ bệnh nhân, câu hỏi là: "Nếu bị từ chối điều trị chỉ vì không đủ "đẹp" để đưa vào thống kê thì họ sẽ ra sao?"

"Nếu muốn nâng cao hiệu quả và an toàn, hãy rút ngắn thời gian cấp cứu, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình điều trị. Nhưng nếu tự đặt ra các tiêu chuẩn quá khắt khe vượt cả khuyến cáo để đảm bảo những "con số đẹp" thì chúng ta đang phải trả giá bằng chính sự sống của những người bệnh bị loại khỏi điều trị."-Chủ tịch Hội đột quỵ TP HCM nhấn mạnh.


Tin liên quan

Làm thế nào để không bỏ lỡ "giờ vàng" trong xử lý đột quỵ?

Làm thế nào để không bỏ lỡ "giờ vàng" trong xử lý đột quỵ?

(NLĐO) - Một trong những yếu tố sống còn khi xử lý đột quỵ chính là "giờ vàng", khoảng thời gian quý giá để cứu sống người bệnh, hạn chế tối đa di chứng

Talkshow - Tư vấn: Làm sao cứu được tế bào não chết khi đột quỵ?

(NLĐO) - Vào lúc 14 giờ chiều 14-8, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Nhận diện đột quỵ, tận dụng giờ vàng" với sự tham dự của các bác sĩ chuyên khoa

Cần Thơ phát hiện thuốc trị biến chứng đột quỵ không đạt chất lượng

(NLĐO)- Mẫu thuốc trị biến chứng đột quỵ lấy tại một nhà thuốc ở Cần Thơ được kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng chỉ tiêu về tính chất.

tai biến mạch máu não đột quỵ điều trị đột quỵ chuyên gia đột quỵ PGS Nguyễn Huy Thắng bệnh lý mạch máu não
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo