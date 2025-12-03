VIDEO: TPHCM trang hoàng Giáng sinh sớm, nhà thờ Đức Bà rực đèn

Dù còn hơn 3 tuần nữa mới đến chính lễ, nhưng không khí Giáng sinh tại TPHCM đã vô cùng náo nhiệt.
Theo đại diện Tổng Giáo phận TPHCM kiêm Trưởng Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà, hệ thống đèn đã được lắp đặt hoàn thiện và vận hành thử trong hai ngày qua. Thời gian thắp sáng chính thức từ 18 giờ 45 phút đến 23 giờ hàng ngày. Số đèn trang trí Giáng sinh năm nay tại Nhà thờ Đức Bà tăng gấp đôi, với các họa tiết mới như địa cầu, ngôi sao, chuông và hình cây thông LED trên tháp.
Để chào đón Giáng sinh năm nay, hệ thống dây đèn LED sẽ được thắp sáng trên Nhà thờ Đức Bà cùng hai tháp chuông phía trước, từ ngày 1-12 đến hết 5-1-2026. Mục đích là tạo không khí ấm áp và điểm nhấn thu hút. Đây là năm thứ ba nhà thờ trang trí đèn kể từ 2017, sử dụng công nghệ LED không tỏa nhiệt để an toàn và tiết kiệm.
VIDEO: TP HCM trang hoàng Giáng sinh sớm, nhà thờ Đức Bà rực đèn
Nhà thờ Mạc Ty Nho trang hoàng lộng lẫy chờ đón Giáng sinh.
Các mặt hàng như dây đèn LED, vòng nguyệt quế, quả châu và trang phục ông già Noel được bày bán tràn ra vỉa hè. Giá cả năm nay dao động từ 40.000 đồng cho các món đồ nhỏ và từ 900.000 đồng cho các cây thông. Theo các tiểu thương, do thời tiết lạnh sớm kích thích nhu cầu trang trí của người dân, việc nhập và bán hàng năm nay được đẩy nhanh tiến độ hơn hẳn mọi năm.
