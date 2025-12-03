VIDEO: TPHCM trang hoàng Giáng sinh sớm, nhà thờ Đức Bà rực đèn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Tiêu điểm

VIDEO: TPHCM trang hoàng Giáng sinh sớm, nhà thờ Đức Bà rực đèn

Quỳnh Trâm - Thanh Thảo - Mai Anh - Thảo Vy

(NLĐO) - Từ nhà thờ Đức Bà, các quán cà phê cho đến những khu chợ truyền thống ở TPHCM, đâu đâu cũng thấy người dân háo hức đón không khí Giáng sinh đến sớm.

Dù còn hơn 3 tuần nữa mới đến chính lễ, nhưng không khí Giáng sinh tại TPHCM đã vô cùng náo nhiệt.

- Ảnh 1.

Nhà thờ Đức Bà lộng lẫy trong tối 2-12.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Theo đại diện Tổng Giáo phận TPHCM kiêm Trưởng Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà, hệ thống đèn đã được lắp đặt hoàn thiện và vận hành thử trong hai ngày qua. Thời gian thắp sáng chính thức từ 18 giờ 45 phút đến 23 giờ hàng ngày. Số đèn trang trí Giáng sinh năm nay tại Nhà thờ Đức Bà tăng gấp đôi, với các họa tiết mới như địa cầu, ngôi sao, chuông và hình cây thông LED trên tháp.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Để chào đón Giáng sinh năm nay, hệ thống dây đèn LED sẽ được thắp sáng trên Nhà thờ Đức Bà cùng hai tháp chuông phía trước, từ ngày 1-12 đến hết 5-1-2026. Mục đích là tạo không khí ấm áp và điểm nhấn thu hút. Đây là năm thứ ba nhà thờ trang trí đèn kể từ 2017, sử dụng công nghệ LED không tỏa nhiệt để an toàn và tiết kiệm.

VIDEO: TP HCM trang hoàng Giáng sinh sớm, nhà thờ Đức Bà rực đèn

- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.

Nhà thờ Mạc Ty Nho trang hoàng lộng lẫy chờ đón Giáng sinh.

- Ảnh 14.
- Ảnh 15.
- Ảnh 16.

Các mặt hàng như dây đèn LED, vòng nguyệt quế, quả châu và trang phục ông già Noel được bày bán tràn ra vỉa hè. Giá cả năm nay dao động từ 40.000 đồng cho các món đồ nhỏ và từ 900.000 đồng cho các cây thông. Theo các tiểu thương, do thời tiết lạnh sớm kích thích nhu cầu trang trí của người dân, việc nhập và bán hàng năm nay được đẩy nhanh tiến độ hơn hẳn mọi năm.


Tin liên quan

VIDEO: TP HCM rộn ràng không khí Giáng sinh, check-in cà phê ngắm "tuyết rơi"

(NLĐO) - Hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng không khí mùa lễ hội cuối năm tại TP HCM đã sớm rộn ràng

VIDEO: Xóm đạo, nhà thờ ở TP HCM lung linh trong đêm Giáng sinh

(NLĐO) – Ánh đèn lung linh thắp sáng các Thánh đường và xóm đạo trong đêm Giáng sinh tại TP HCM thu hút người dân đến chiêm ngưỡng

Không khí Giáng sinh rộn ràng khắp thế giới

(NLĐO) - Người dân khắp thế giới đang đón chào lễ Giáng sinh 2024, tuy không khí mỗi nơi mỗi khác nhưng đều hướng về bình an, hạnh phúc.

TP HCM giới trẻ lễ hội Nhà thờ Đức Bà Giáng sinh Noel
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo