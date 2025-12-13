HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

TPHCM lần đầu có làng giáng sinh

Thùy Trang

(NLĐO) - Làng Giáng Sinh Union Square-điểm check-in mới của mùa lễ hội 2025.

Điểm check in mùa giáng sinh

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh - Ảnh 1.

Điểm check in thú vị ở Làng giáng sinh UnionSquare

Mùa Giáng Sinh đã trở thành lễ hội quen thuộc của công chúng, đặc biệt những người trẻ với nhiều thú vị dạo phố, tìm địa điểm đẹp để check in. Đáp ứng nhu cầu này, các thương hiệu bắt đầu cuộc đua thu hút khách hàng bằng những trang trí lộng lẫy và hoạt động lễ hội đầy thú vị.

Ngoài những địa điểm check in quen thuộc như Nhà thờ Đức Bà, Diamond Plaza, Takashimaya … ở trung tâm Quận 1, trái tim của thành phố, Union Square chính thức ra mắt Làng Giáng Sinh Union Square. Một không gian mua sắm và trải nghiệm đầu tiên trong mô hình làng Giáng Sinh ngay bên trong trung tâm thương mại.

Được đặt tại tầng LL1, vị trí kết nối trực tiếp với ga Metro Nhà hát Thành phố, khu vực này hứa hẹn trở thành một trong những điểm đến yêu thích nhất của người dân và du khách trong mùa lễ hội năm nay.

Làng Giáng sinh Union Square

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh - Ảnh 2.

Bên trong ngôi làng giáng sinh

Làng Giáng sinh Union Square phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng, phụ kiện, trang sức, đồ trang trí, đồ lưu niệm và cả ẩm thực. Khách tham quan mua sắm sẽ tìm thấy những thương hiệu mang bản sắc Việt Nam như Vesta, Anupa… song hành cùng các thương hiệu quốc tế quen thuộc như Flying Tiger, Mujosh… với nhiều ưu đãi độc quyền mùa lễ hội.

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh - Ảnh 3.

Điểm check in thú vị

Không chỉ là thiên đường mua sắm, đây còn là không gian check-in ấn tượng dành cho giới trẻ và gia đình với loạt tiểu cảnh rực rỡ, ánh sáng lung linh và bầu không khí Giáng Sinh ngập tràn sắc màu châu Âu ngay giữa lòng Sài Gòn.

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh - Ảnh 4.

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh - Ảnh 5.

Làng Giáng sinh mang đến những trải nghiệm thú vị

Sự xuất hiện của mô hình Làng Giáng sinh ngay bên trong trung tâm thương mại đánh dấu một nỗ lực mới của thị trường bán lẻ TP HCM trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, biến mùa lễ hội trở thành thời điểm tận hưởng, sẻ chia và gắn kết, nơi mỗi món quà không chỉ là giá trị vật chất mà còn là lời chúc bình an và may mắn gửi đến nhau.

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh - Ảnh 6.

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh - Ảnh 7.

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh - Ảnh 8.

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh - Ảnh 9.

Điểm mới dành cho du khách

Giáng sinh Làng Giáng sinh Làng giáng sinh UnionSquare
    Thông báo