VIDEO: Sự thật về câu chuyện của ông Ba Minh đang được mạng xã hội lan truyền

Sau khi clip dài 1 giờ 26 phút được YouTube "Phong Bụi" đăng tải trên mạng xã hội với tiêu đề "Giây phút 29 năm trốn chạy chồng bạo hành, bỏ rơi 4 con được đoàn tụ nỗi buồn trong nước mắt" với hơn 1 triệu lượt view, rất đông YouTuber và TikToker từ khắp nơi đã kéo đến nhà ông Ba Minh (Ngô Hoàng Minh; 66 tuổi; ngụ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) để ghi hình, phỏng vấn để khai thác câu chuyện về ông và bà Nguyễn Thị Giao (ngụ tỉnh Nghệ An).

Ông Ba Minh chia sẻ về câu chuyện của mình

Nhiều clip đăng tải liên tục trên mạng xã hội thể hiện cuộc sống khó khăn hiện tại cùng với những lời chia sẻ của ông Ba Minh về cơ duyên gặp bà Giao.

Theo đó, cách đây khoảng 4 năm, khi đang làm thợ hồ ở TP HCM thì ông Minh quen biết bà Giao – người phụ nữ được cho là từng tháo chạy trước người chồng bạo hành cách nay gần 30 năm, bỏ lại 4 người con nhỏ.

Sau đó, ông Minh và bà Giao thuê nhà trọ để nương tựa vào nhau và cùng đi làm phụ hồ. Khi hoàn thành công trình ở TP HCM, 2 người tiếp tục lên Bình Phước để làm, được hơn 1 năm thì ông Ba Minh bị té giàn giáo nên 2 người quyết định về quê ông Minh sinh sống.

Được người em của vợ trước cho một miếng đất phía sau Đình Tân Long, ông Ba Minh dựng căn nhà sàn gỗ ở cùng với bà Giao rồi sống bằng nghề bán vé số.

Tình cờ một hôm, ông Minh và bà Giao gặp được YouTuber "Phong Bụi" rồi bà Giao nhờ người này quay clip đăng tải lên mạng xã hội để tìm con. Sau khi clip được lan truyền thì con trai của bà Giao ở Nghệ An nhận ra mẹ đã vào Đồng Tháp để đưa bà về, mặc dù bà Giao không chịu nhưng người con trai nhất quyết phải đưa bà về.

Ông Minh đành ngồi nhìn người phụ nữ từng bầu bạn với mình mỗi ngày phải bước đi trong nước mắt, từ đó nhiều thông tin đồn đoán không chính xác về ông và bà Giao, nhất là những khoản tiền mà ông Minh được từ các TikToker, khiến dư luận xôn xao.

Ông Ngô Hoàng Minh nhận quà từ các nhà hảo tâm đến trực tiếp trao cho ông

Ông Minh khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại ông chỉ nhận được khoảng 50 triệu đồng tiền mặt từ người có tên là Như và một số nhà hảo tâm đã đến tận nơi để chia sẻ với hoàn cảnh của mình, chứ không có bất kỳ khoản tiền tỉ nào như trên mạng xã hội đã lan truyền.

Căn nhà sàn bằng gỗ của ông Minh được cất trên đất của người em vợ trước của ông. Nơi đây từng là tổ ấm của ông và bà Giao

Cũng theo ông Minh, hiện ông đã liên lạc được với bà Giao. Biết bà vẫn khỏe và đang ở cùng với con ở Nghệ An nên ông cũng an tâm, dù rất nhớ bà.

Từ ngoài cổng Đình thần Tân Long, nhiều ô tô của các YouTuber từ các tỉnh khác đến ghi hình, phỏng vấn ông Ba Minh

Về việc rất nhiều YouTube và TikToker xuất hiện rất nhiều ở nhà ông Minh, những ngày qua, chính quyền địa phương đã đến can thiệp nhằm đảm bảo an ninh trật tự và cảnh báo trước những tình huống lợi dụng cơ hội để trục lợi bằng cách kêu gọi quyên góp qua mạng xã hội.