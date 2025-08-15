Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói về quan điểm "nhìn thẳng vào sự thật"

Ngày 15-8, Đảng bộ UBND TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ UBND TP Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được thành tựu trên các lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại đại hội

"Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, tại đại hội lần này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá để Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố triển khai thực hiện, góp phần đưa Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới" – ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND thành phố xác định mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng; trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển của vùng...

Để cụ thể hóa mục tiêu này, nghị quyết của đại hội xác định 3 khâu đột phá; phấn đấu thực hiện 29 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng.

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 từ 10%/năm trở lên; tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%, phấn đấu đến năm 2030 ước đạt 57.000 tỉ đồng...

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ UBND TP Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được thành tựu trên các lĩnh vực

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho rằng để đạt được mục tiêu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời gian tới, Đảng bộ UBND thành phố cần tập trung tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, khơi thông, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt và phát huy tối đa tiềm năng, nội lực và không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại…

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội



