Triệu tập người đàn ông đăng thông tin sai sự thật về thủ tục hành chính

Ngày 7-8, tin từ Công an xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Công an triệu tập làm việc với người đàn ông đăng thông tin sai sự thật về thủ tục hành chính

Trước đó, Công an xã Quảng Tân phát hiện trên một trang cá nhân Facebook có hành vi đăng tải, bình luận xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Qua xác minh của Công an xã Quảng Tân xác định tài khoản Facebook đăng tải thông tin là của H.V.N (SN 1996, ngụ xã Quảng Tân).

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, H.V.N trình bày nguyên nhân do chờ giải quyết thủ tục hành chính lâu, người khác được nhận kết quả trước mình nên bức xúc và đăng lên mạng xã hội.

Người này nhận thức được hành vi của mình đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cán bộ UBND xã Quảng Tân, nhất là thời điểm triển khai mô hình chính quyền 2 cấp nên gỡ bài, đăng thông tin đính chính, gửi thư xin lỗi và cam kết chấp hành quy định của pháp luật.

Công an xã Quảng Tân đã tiến hành giáo dục, răn đe, tạo điều kiện để thanh niên này khắc phục sửa chữa.