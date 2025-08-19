Sự thật đằng sau chiếc xe máy không lắp biển số ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Sự thật đằng sau chiếc xe máy không lắp biển số ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Công an xã ở TP Đà Nẵng tìm ra sự thật đằng sau biểu hiện đáng ngờ của 2 đối tượng đi xe máy không lắp biển số.

Ngày 19-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Nam Phước vừa phát hiện, làm rõ một vụ trộm cắp tài sản của 2 thanh thiếu niên trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 22 giờ 10 phút tối 18-8, trong lúc tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Nam Phước phát hiện hai người đi cùng một xe máy không gắn biển số, có nhiều biểu hiện nghi vấn tại đoạn đường Võ Thị Sáu (khối phố Mỹ Xuyên, xã Nam Phước).

Sự thật về xe máy không biển số ở Đà Nẵng và tội phạm trộm cắp - Ảnh 1.

Sự thật về xe máy không biển số ở Đà Nẵng và tội phạm trộm cắp - Ảnh 2.

Ngô Tấn Đạt (trái) và Ngô Hoàng Tín cùng tang vật

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Ngô Hoàng Tín (SN 2010, trú xã Thăng Điền) mang theo laptop ASUS màu đen, dao, kìm điện; còn đối tượng Ngô Tấn Đạt (SN 2004, trú xã Duy Nghĩa) có số tiền hơn 1 triệu đồng. Trong cốp xe máy cũng cất giấu thêm 2 con dao. Cả hai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ các đồ vật, phương tiện có liên quan và mời Tín, Đạt về trụ sở Công an xã Nam Phước để tiếp tục làm việc.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng quanh co, khai báo gian dối nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết và bằng chứng cứ rõ ràng, đến sáng 19-8, cả hai đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp laptop, tiền mặt và nhiều công cụ tại một nhà thờ ở phường Điện Bàn.

Đáng chú ý, Ngô Tấn Đạt từng có tiền án 6 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2024. Hiện Công an xã Nam Phước đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Thông tin mới về vụ bắt 300kg ma túy và súng AK ở Đà Nẵng

Thông tin mới về vụ bắt 300kg ma túy và súng AK ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Ban chuyên án của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị được khen thưởng sau khi phá đường dây ma túy gần 300kg, bắt 2 nghi phạm ở Đà Nẵng

Gây án tại Đà Nẵng, 2 đối tượng người Trung Quốc đang bỏ trốn về nước thì bị bắt

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc khi cả hai đang ở sân bay, tìm đường về nước.

Hôm nay 19-8, thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km

(NLĐO) - Việc khánh thành cao tốc Bắc - Nam: Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan đã nối liền mạch cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng trộm cắp tài sản Nam Phước công an xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo