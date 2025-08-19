Sự thật đằng sau chiếc xe máy không lắp biển số ở Đà Nẵng

Ngày 19-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Nam Phước vừa phát hiện, làm rõ một vụ trộm cắp tài sản của 2 thanh thiếu niên trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 22 giờ 10 phút tối 18-8, trong lúc tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Nam Phước phát hiện hai người đi cùng một xe máy không gắn biển số, có nhiều biểu hiện nghi vấn tại đoạn đường Võ Thị Sáu (khối phố Mỹ Xuyên, xã Nam Phước).

Ngô Tấn Đạt (trái) và Ngô Hoàng Tín cùng tang vật

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Ngô Hoàng Tín (SN 2010, trú xã Thăng Điền) mang theo laptop ASUS màu đen, dao, kìm điện; còn đối tượng Ngô Tấn Đạt (SN 2004, trú xã Duy Nghĩa) có số tiền hơn 1 triệu đồng. Trong cốp xe máy cũng cất giấu thêm 2 con dao. Cả hai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ các đồ vật, phương tiện có liên quan và mời Tín, Đạt về trụ sở Công an xã Nam Phước để tiếp tục làm việc.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng quanh co, khai báo gian dối nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết và bằng chứng cứ rõ ràng, đến sáng 19-8, cả hai đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp laptop, tiền mặt và nhiều công cụ tại một nhà thờ ở phường Điện Bàn.

Đáng chú ý, Ngô Tấn Đạt từng có tiền án 6 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2024. Hiện Công an xã Nam Phước đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.