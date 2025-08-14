Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nói về "Hải sản Gò Công Đông"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nói về "Hải sản Gò Công Đông"

Thu Tâm

(NLĐO) - Gò Công Đông có chiều dài bờ biển 6,6 km, giữ vị trí quan trọng của tỉnh Đồng Tháp do tiếp giáp với biển Đông

Ngày 14-8, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu xã Gò Công Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xã Gò Công Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tân Thành và xã Tăng Hòa. Nhiệm kỳ qua, kế thừa thành quả của các địa phương trước khi sáp nhập, Đảng bộ xã Gò Công Đông thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đại hội đề ra.

Gò Công Đông phát triển kinh tế biển và thương hiệu Hải sản Đồng Tháp - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: PHƯƠNG THANH

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gò Công Đông cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Trong đó, chú trọng việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện địa phương.

Gò Công Đông có chiều dài bờ biển 6,6 km, giữ vị trí quan trọng của tỉnh do tiếp giáp với biển Đông. Một trong hai nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ được xác định là phát triển mạnh mẽ kinh tế biển. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh Đồng Tháp xác định trong nhiệm kỳ tới.

Vì thế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị Gò Công Đông cần xem đây là ưu thế vượt trội của xã, tập trung nhiều giải pháp để thực hiện, đưa xã trở thành địa phương mạnh về kinh tế biển, phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng từ biển như: điện gió, công nghiệp sửa chữa, đóng tàu, nuôi trồng thủy sản với nhiều ứng dụng khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã; đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, hình thành chuỗi chế biến - tiêu thụ khép kín, nâng cao giá trị gia tăng; từng bước khẳng định thương hiệu "Hải sản Gò Công Đông" trên thị trường trong và ngoài nước.

Gò Công Đông phát triển kinh tế biển và thương hiệu Hải sản Đồng Tháp - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gò Công Đông ra mắt đại hội và nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: PHƯƠNG THANH

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 30 người. Trong đó, bà Tạ Thị Thanh Tâm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gò Công Đông.

Tin liên quan

20 tác giả sân khấu TP HCM với hành trình trở về căn cứ Đồng Tháp

20 tác giả sân khấu TP HCM với hành trình trở về căn cứ Đồng Tháp

(NLĐO) - Từ chuyến đi này hứa hẹn sẽ có nhiều tác phẩm sân khấu ra đời từ ngòi bút đầy cảm xúc của các tác giả sân khấu TP HCM

Đồng Tháp long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(NLĐO)-Ngày 1-8, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Những hình ảnh tại lễ ra quân trấn áp tội phạm ở Đồng Tháp

(NLĐO) – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu toàn lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ

tỉnh Đồng Tháp Bí thư Tỉnh ủy Gò Công Đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo