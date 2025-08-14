Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nói về "Hải sản Gò Công Đông"

Ngày 14-8, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu xã Gò Công Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xã Gò Công Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tân Thành và xã Tăng Hòa. Nhiệm kỳ qua, kế thừa thành quả của các địa phương trước khi sáp nhập, Đảng bộ xã Gò Công Đông thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đại hội đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: PHƯƠNG THANH

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gò Công Đông cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Trong đó, chú trọng việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện địa phương.

Gò Công Đông có chiều dài bờ biển 6,6 km, giữ vị trí quan trọng của tỉnh do tiếp giáp với biển Đông. Một trong hai nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ được xác định là phát triển mạnh mẽ kinh tế biển. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh Đồng Tháp xác định trong nhiệm kỳ tới.

Vì thế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị Gò Công Đông cần xem đây là ưu thế vượt trội của xã, tập trung nhiều giải pháp để thực hiện, đưa xã trở thành địa phương mạnh về kinh tế biển, phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng từ biển như: điện gió, công nghiệp sửa chữa, đóng tàu, nuôi trồng thủy sản với nhiều ứng dụng khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã; đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, hình thành chuỗi chế biến - tiêu thụ khép kín, nâng cao giá trị gia tăng; từng bước khẳng định thương hiệu "Hải sản Gò Công Đông" trên thị trường trong và ngoài nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gò Công Đông ra mắt đại hội và nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: PHƯƠNG THANH

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 30 người. Trong đó, bà Tạ Thị Thanh Tâm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gò Công Đông.