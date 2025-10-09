Cà Mau xác định chuyển đổi số phải gần dân

Ngày 9-10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Cà Mau hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi số: nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn".

Ra mắt Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau luôn xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba đột phá chiến lược nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm… Qua đó, để chuyển đổi số trở nên thực chất, gần dân, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cho rằng chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là xu thế tất yếu của xã hội. Chuyển đổi số đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu của thị trường.

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các ngành, địa phương, người dân cũng như doanh nghiệp cần tích cực tham gia chuyển đổi số nhằm biến những thách thức thành cơ hội để nâng cao chất lượng cuộc sống" – ông Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

Dịp này, Cà Mau đã ra mắt Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh và trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".



