VIDEO: "Tuyệt chiêu" đặt hầm bắt cá lóc ăn Tết

Chạy dọc theo các vuông tôm ở Cà Mau những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đặt hầm bắt cá lóc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Nguyễn Văn Đảo (47 tuổi; ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết sau khi chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm thì người dân nơi đây chỉ nuôi các loại thủy sản có thể sống trong môi trường nước mặn, như: tôm, cua biển, cá chẽm…

Tuy nhiên, những năm gần đây, khi bước vào mùa mưa thì cá lóc đồng xuất hiện và sinh sản rất nhiều trong vuông tôm do độ mặn giảm. Nhờ nguồn thức ăn trong vuông tôm dồi dào nên cá lóc lớn rất nhanh.

Khi mùa mưa kết thúc cộng với gần Tết, độ mặn của nước trong vuông tăng cao nên cá lóc tìm cách di chuyển vào các ao nước ngọt kế bên vuông để trú ẩn.

"Tôi đào đất giữa đường mòn của cá di chuyển rồi đặt cái lu đựng nước bên dưới và đắp bùn non xung quanh. Khi cá lóc qua bờ sẽ rơi vào hầm nên trung bình mỗi đêm tôi bắt được hơn 40 kg cá lóc đồng" – ông Đảo chia sẻ "tuyệt chiêu" đặt hầm bắt cá lóc.

Tiếp lời chồng, bà Nguyễn Kiều Tiên cho hay cá lóc đồng được các tiểu thương tại chợ mua với giá trên dưới 120.000 đồng/kg (tùy trọng lượng) nhưng gia đình không bán mà để làm món ăn hoặc tặng người thân trong 3 ngày xuân.

"Cá lóc đồng có thịt săn chắc, ngọt thanh tự nhiên nên có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, như: lẩu mắm, kho tiêu, nướng rơm, luộc nước hèm… Trong và sau Tết, tâm lý ai cũng ngại thịt mỡ nên các món ăn từ cá lóc thường rất được ưa chuộng" – bà Tiên cười nói.

Dưới đây là hình ảnh người dân Cà Mau đặt hầm bắt cá lóc trong những ngày Tết:

Khoảng 4 năm gần đây, cá lóc đồng xuất hiện nhiều trong các vuông tôm của người dân ở Cà Mau

Người dân đặt hầm bắt cá lóc để ăn Tết

Cá lóc nhảy qua bờ vuông sẽ rơi vào hầm của người dân đặt trước đó

Người dân rọng cá lóc đồng trong nước để chế biến thức ăn trong những ngày Tết

Cá lóc đồng có thịt săn chắc và ngọt thanh tự nhiên nên có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon

Cá lóc đồng luộc hèm là món ăn rất ngon trong ngày Tết

Lẩu mắm cá lóc ăn kèm với các loại rau đồng

Cá lóc đồng nướng rơm là "mồi bén" để nhâm nhi cùng chiến hữu trong những ngày xuân



