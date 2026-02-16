VIDEO: Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán

Bài, ảnh, clip: Đức Ngọc

(NLĐO) - Làng hoa Kim Phúc, Kim Chi những ngày xuân, muôn hoa khoe sắc. Tại đây, rất đông người dân đến tham quan, chọn các loại hoa, cây cảnh về chơi Tết.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, quang cảnh, không khí ở các làng hoa, cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, thật rực rỡ, rộn ràng. Từ sáng sớm, phía ngoài quốc lộ 46, đã thấy nhiều nhà vườn bán hoa, cây cảnh nằm san sát bên đường. Người mua, kẻ bán tấp nập.

Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Làng hoa, cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi rực sắc xuân trong những ngày giáp Tết

Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Cảnh người mua, kẻ bán tấp nập

Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Rất nhiều loại hoa được bày bán trong dịp Tết

Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Đường vào làng hoa, cây cảnh đỏ rực sắc xuân

Làng hoa, cây cảnh rực sắc xuân trong dịp Tết đến, Xuân về

Vào trong làng, đi tới đâu cũng bắt gặp các vườn hoa, hàng ngàn chậu cúc vàng, cúc mâm xôi, thược dược, đồng tiền, mào gà… đang bung nở đúng độ. Xen lẫn là sắc hồng của hoa đào, màu vàng của hoa mai, màu đỏ, tím, trắng, vàng của các chậu hoa giấy, tạo nên bức tranh xuân sống động, thu hút rất đông người dân đến tham quan, chọn các loại hoa, cây cảnh về chơi Tết.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết gia đình, rất nhiều người lại rủ nhau ra các nhà vườn ở làng hoa, cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi. "Tới đây, ngoài việc hưởng không khí bình yên, thoải mái lựa chọn các loại cây, hoa vời chơi Tết thì còn ngắm, chụp ảnh với nhiều cây hoa độc lạ" - chị Cao Thị Hương, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.

Được biết, từ nhiều năm nay cây hoa, cây cảnh từ làng nghề Kim Phúc, Kim Chi, phường Vinh Phú không chỉ phục vụ cho nhu cầu của người dân ở Nghệ An mà còn vươn tới nhiều tỉnh thành các trong khu vực.

Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Người dân tha hồ tham quan, lựa chọn mua các loại hoa, cây cảnh khi vào các nhà vườn

Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Có nhiều loại hoa lan được bày bán bên đường

Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Cảnh mua bán hai bên đường khá tấp nập trong những ngày giáp Tết

Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán - Ảnh 8.

Nhiều loại hoa, cây cảnh từ làng hoa được cung cấp phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết

Làng hoa cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi không chỉ góp phần tô điểm cho ngày Tết thêm rực rỡ, mà còn mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân. Nhờ trồng hoa, cây cảnh mà đời sống của hàng ngàn người dân ở làng nghề này khá hẳn lên. Minh chứng là bên cạnh những khu vườn hoa, cây cảnh quanh năm luôn xanh tốt ngày càng mọc lên nhiều căn nhà cao tầng khang trang.

Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, làng hoa Kim Phúc, Kim Chi vẫn giữ được vẻ đẹp bình yên, tràn đầy sức sống, đây một điểm đến tham quan, du xuân hấp dẫn tại xứ Nghệ mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Tin liên quan

Một mùa Tết được định giá trong vườn mai

Một mùa Tết được định giá trong vườn mai

Vườn mai Hiếu (phường Lái Thiêu, TP HCM) tất bật ngày đêm để kịp Tết, không khí lao động diễn ra khẩn trương trên diện tích 3.000 m² với khoảng 400 gốc mai.

VIDEO: Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

(NLĐO) - Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

"Mang Tết về nhà" từ những chợ hoa công viên

(NLĐO) - Chiều 27 tháng Chạp, các chợ hoa Tết trong công viên tại TPHCM rộn ràng hơn khi nhiều người tìm mua những chậu hoa, mang không khí xuân về nhà

tỉnh Nghệ An sắc xuân cây cảnh làng hoa Tết Nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo