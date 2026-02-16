VIDEO: Làng hoa rực rỡ sắc xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, quang cảnh, không khí ở các làng hoa, cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, thật rực rỡ, rộn ràng. Từ sáng sớm, phía ngoài quốc lộ 46, đã thấy nhiều nhà vườn bán hoa, cây cảnh nằm san sát bên đường. Người mua, kẻ bán tấp nập.

Làng hoa, cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi rực sắc xuân trong những ngày giáp Tết

Cảnh người mua, kẻ bán tấp nập

Rất nhiều loại hoa được bày bán trong dịp Tết

Đường vào làng hoa, cây cảnh đỏ rực sắc xuân

Làng hoa, cây cảnh rực sắc xuân trong dịp Tết đến, Xuân về

Vào trong làng, đi tới đâu cũng bắt gặp các vườn hoa, hàng ngàn chậu cúc vàng, cúc mâm xôi, thược dược, đồng tiền, mào gà… đang bung nở đúng độ. Xen lẫn là sắc hồng của hoa đào, màu vàng của hoa mai, màu đỏ, tím, trắng, vàng của các chậu hoa giấy, tạo nên bức tranh xuân sống động, thu hút rất đông người dân đến tham quan, chọn các loại hoa, cây cảnh về chơi Tết.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết gia đình, rất nhiều người lại rủ nhau ra các nhà vườn ở làng hoa, cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi. "Tới đây, ngoài việc hưởng không khí bình yên, thoải mái lựa chọn các loại cây, hoa vời chơi Tết thì còn ngắm, chụp ảnh với nhiều cây hoa độc lạ" - chị Cao Thị Hương, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.

Được biết, từ nhiều năm nay cây hoa, cây cảnh từ làng nghề Kim Phúc, Kim Chi, phường Vinh Phú không chỉ phục vụ cho nhu cầu của người dân ở Nghệ An mà còn vươn tới nhiều tỉnh thành các trong khu vực.

Người dân tha hồ tham quan, lựa chọn mua các loại hoa, cây cảnh khi vào các nhà vườn

Có nhiều loại hoa lan được bày bán bên đường

Cảnh mua bán hai bên đường khá tấp nập trong những ngày giáp Tết

Nhiều loại hoa, cây cảnh từ làng hoa được cung cấp phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết

Làng hoa cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi không chỉ góp phần tô điểm cho ngày Tết thêm rực rỡ, mà còn mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân. Nhờ trồng hoa, cây cảnh mà đời sống của hàng ngàn người dân ở làng nghề này khá hẳn lên. Minh chứng là bên cạnh những khu vườn hoa, cây cảnh quanh năm luôn xanh tốt ngày càng mọc lên nhiều căn nhà cao tầng khang trang.

Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, làng hoa Kim Phúc, Kim Chi vẫn giữ được vẻ đẹp bình yên, tràn đầy sức sống, đây một điểm đến tham quan, du xuân hấp dẫn tại xứ Nghệ mỗi độ Tết đến, Xuân về.