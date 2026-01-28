HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hơn 216 tỉ đồng nâng cấp hạ tầng số cho cơ quan ở Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số ở Cà Mau sẽ hạn chế nguy cơ mất dữ liệu

Ngày 28-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2025-2028 với tổng mức đầu tư hơn 216 tỉ đồng.

Hàng trăm tỉ đồng nâng cấp hạ tầng số cho toàn cơ quan Đảng ở Cà Mau - Ảnh 1.

Hơn 216 tỉ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển đổi số ở Cà Mau

Dự án nhằm bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin cho các cơ quan Đảng, bảo đảm đáp ứng, tuân thủ kiến trúc tổng thể chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, phiên bản 3.0.

Theo quyết định phê duyệt, dự án được triển khai tại Văn phòng Tỉnh ủy; các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh…

Việc đầu tư dự án nhằm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả; tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị.

Ngoài ra, dự án còn bảo đảm các hệ thống mạng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số hoạt động liên tục, ổn định, an toàn, tin cậy, hiệu quả cũng như hạn chế tối đa nguy cơ mất dữ liệu.

