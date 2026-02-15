HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thiếu nữ ở Cà Mau đi lạc không biết đường về nhà

Vân Du

(NLĐO) – Đi chơi với bạn quen qua mạng, thiếu nữ 16 tuổi ở Cà Mau đi lạc không biết đường về nhà.

Tối 15-2, Công an xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau, cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của người dân vì hỗ trợ con gái họ đi lạc trở về nhà an toàn.

Thiếu nữ ở Cà Mau đi lạc không biết đường về nhà - Ảnh 1.

Thư cảm ơn của gia đình thiếu nữ T. gửi đến cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, trước đó, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Thanh trong lúc tuần tra thì phát hiện một thiếu nữ đi bộ với biểu hiện lo lắng và mệt mỏi. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ đã dừng phương tiện để thăm hỏi.

Qua trao đổi, thiếu nữ cho hay mình tên L.T.C.T. (16 tuổi; ngụ ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau). Do bạn quen qua mạng rủ đi chơi nên em bị lạc và không biết đường về nhà.

Công an đã đưa T. về trụ sở để nghỉ ngơi, ổn định tinh thần và xác minh nhân thân, sau đó thông báo sự việc đến gia đình thiếu nữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, mẹ của T. đã đến trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh để đón con về, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ hết mình của lực lượng công an. Được biết, sau khi T. rời khỏi nhà thì gia đình không thể liên lạc được nên người thân rất lo lắng.

