VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vào trưa 29 Tết tại TPHCM

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Trưa 29 Tết, các nhà vườn miền Tây tất bật xả hoa Tết để kịp về quê đón giao thừa.

Trưa 29 Tết, các chợ hoa Tết tại TPHCM tất bật người mua kẻ bán. Ghi nhận tại chợ hoa Tết ở phường An Lạc, các nhà vườn miền Tây tất bật bán nhanh số hoa còn lại để về đón giao thừa.

VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 1.

Không khí tại các chợ hoa TPHCM, đặc biệt là khu vực đường Vành Đai Trong, phường An Lạc rất nhộn nhịp vào trưa 29 Tết.

VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 2.
VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 3.

Tại một gian hàng hoa đến từ Cái Mơn, Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long), bên cạnh các dòng mai truyền thống như Siêu bông Bình Lợi, năm nay nhà vườn còn giới thiệu giống mai lạ mang tên Nhị Ngọc Toàn. Anh chủ vườn (áo trắng) chia sẻ, trong tổng số khoảng 1.000 gốc mai đủ kích cỡ mang lên thành phố, hiện vẫn còn tồn vài trăm cây.

VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 4.
VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 5.
VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 6.

Đây là loại mai đặc biệt có khả năng ra hoa hai màu trắng kem và vàng trên cùng một cây. Dù mang đến khoảng 100 cây Nhị Ngọc Toàn với mức giá đồng nhất 1,4 triệu đồng/cây, nhưng đến chiều cuối năm, chủ vườn cho biết chỉ mới bán được khoảng 20 cây.

Cách đó không xa, một chủ vườn mai khác cũng đến từ thị trấn Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long), đang tất bật chào mời những vị khách cuối cùng. Đã có 5 năm kinh nghiệm đưa hoa lên phố bán Tết, chủ vườn thừa nhận năm nay là một năm khó khăn do thời tiết không thuận lợi.

VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 7.
VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 8.
VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 9.
VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 10.

Ông Võ Ngọc Cặp (thị trấn Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) đang nỗ lực bán nốt 50 chậu mai còn lại trong tổng số 200 chậu mang lên phố. Thời tiết không thuận lợi với hai cơn mưa bất thường sát Tết đã khiến mai của chú bị nổ bông, chất lượng chỉ còn 6 - 7 phần so với mọi năm.

Nhiều tiểu thương cho biết mỗi ô đất thuê năm nay tăng thêm 1 triệu đồng, phí thuê lên tới 12 triệu đồng/ô.

Chị Nguyễn Thị Thiên Lộc chủ vườn quất Thiên Lộc tại tỉnh Vĩnh Long cho biết chị đã bán tại chợ hoa Tết được 9 ngày. Chị mang lên 300 chậu quất, hiện chỉ còn khoảng 40 chậu.

VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 11.

"Người dân năm nay đi đông, hỏi giá, dò giá rất kỹ rồi mấy ngày sau mới quay lại mua. Họ chờ những ngày cuối cùng để mua giá rẻ" - chị Lộc bộc bạch.

Theo chị Lộc, các chậu quất ban đầu có giá từ 1,6 - 2,2 triệu đồng, nhưng đến giờ chót giảm xuống còn 800.000 - 900.000 đồng. Không chỉ mai, quất mà các loại hoa khác như cúc cũng đang được giảm với giá chỉ 100.000 - 200.000 đồng/chậu.

Về phía người tiêu dùng, tâm lý thắt chặt chi tiêu hiện rõ trong ngày cuối năm. Ghi nhận tại chợ hoa Tết ở công viên 23-9 (TPHCM), đào có giá 50.000 đồng - 100.000 đồng vào trưa 29 Tết

VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 16.
VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 17.
VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 18.
VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 19.

Ghi nhận tại chợ hoa Tết ở công viên 23-9 (TPHCM), đào có giá 50.000 đồng - 100.000 đồng vào ngày 29 Tết

VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vắng khách vào trưa 29 Tết tại TPHCM - Ảnh 20.

"Năm nay giá hoa rẻ lắm. Mọi năm tôi mua có khi tới cả triệu bạc, giờ chiều 30 Tết chỉ còn 50.000 - 100.000 đồng một cây đào. Vì nhà nhỏ nên tôi chỉ chọn mua một cây vừa vặn về chưng cho có không khí thôi" - anh Nguyễn Lê Nam bày tỏ.

