Ngày 16-2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp), Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã hoàn tất việc lắp đặt trận địa pháo hoa tầm cao (cách Công viên Sông Hậu khoảng 400 m) để chuẩn bị chào đón giao thừa.

CLIP: Cán bộ, chiến sĩ lắp đặt trận địa pháo hoa để bắn vào đêm giao thừa

Để có được những khoảnh khắc đón chào năm mới thật ấn tượng, gần 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã nỗ lực, vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng, khẩn trương triển khai công việc từ xây dựng trận địa, lắp đặt trên sà lan, kiểm tra kỹ thuật đến bảo đảm an toàn tuyệt đối cho màn trình diễn.

Trận địa gồm 800 quả pháo hoa được bố trí trên sà lan do Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (tỉnh Vĩnh Long) cung cấp, neo đậu an toàn và di chuyển chính xác đến vị trí bắn.

Đại tá Trần Quý Dương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ - cho biết các đơn vị đã triển khai lắp đặt, kết nối thiết bị theo đúng quy định và dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác kỹ thuật trước 12 giờ để sẵn sàng đưa vào trận địa, phục vụ bắn pháo hoa đúng thời gian quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ lưu ý các đơn vị phải đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại khu vực bắn pháo hoa trước khi có lệnh khai hỏa

Trong quá trình triển khai, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ lưu ý các đơn vị phải đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại khu vực bắn pháo hoa trước khi có lệnh khai hỏa.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao được thực hiện trên sà lan

Các chiến sĩ tỉ mỉ trong khâu lắp đặt

Ngoài điểm nói trên, TP Cần Thơ còn tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các địa phương: Công viên Xà No (khu vực 2, phường Vị Tân); Khu đô thị 5A (khu vực 27, phường Phú Lợi); đường Nguyễn Huệ (khu bờ hồ, khu vực 6, phường Ngã Bảy); khu vực sân Nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phường Vĩnh Châu.

Kinh phí tổ chức các điểm bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.