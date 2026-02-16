HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một mùa Tết được định giá trong vườn mai

Bích Hồng

Vườn mai Hiếu (phường Lái Thiêu, TP HCM) tất bật ngày đêm để kịp Tết, không khí lao động diễn ra khẩn trương trên diện tích 3.000 m² với khoảng 400 gốc mai.

Vườn mai Hiếu (phường Lái Thiêu, TP HCM) tất bật ngày đêm để kịp Tết

Năm 2026, những người trồng mai đang trải qua một Tết đầy thử thách với thời tiết thất thường ảnh hưởng đến chất lượng hoa tại các vườn mai. Ông Hiếu, chủ vườn, chia sẻ rằng sự thay đổi nhiệt độ và mưa nhiều đã khiến số nụ hoa nở giảm đi rõ rệt. Trước đây, một cây mai có thể nở đến 8, 9 nụ, nhưng giờ đây việc nở được 6 nụ đã được coi là thành công. 

Tuy nhiên ông Hiểu đảm bảo về tỷ lệ nở của hoa mai, nhiều cây nở tận 3 đợt chưa hết nụ. Việc bung hoa sớm buộc nhà vườn phải canh chỉnh kỹ lưỡng để tránh nở trước tết. Theo kinh nghiệm, mai nở đẹp nhất ở mức nhiệt 28 đến 29 độ, nếu hoa không nở trước mùng 1 khoảng 2 đến 3 ngày sẽ khó có được sắc vàng trọn vẹn trong những ngày đầu xuân.

Để có một vụ mai đạt yêu cầu, công việc gần như diễn ra quanh năm. Ngày thường, chỉ cần một người tưới nước, một người phun thuốc định kỳ. Mỗi tháng có 4, 5 người cắt tỉa. Khi bón phân, phun thuốc phải huy động 7,8 người một đợt.

Cao điểm trước tết, vườn cần hơn 10 lao động mỗi ngày. Riêng công đoạn lặt lá khâu quyết định thời điểm nở hoa, có lúc phải huy động đến 50 người một ngày. Việc lặt lá được thực hiện hoàn toàn thủ công, trung bình một người một ngày chỉ lặt được một cây. Theo chủ vườn, nếu dùng máy móc để rút ngắn thời gian có thể làm rụng lá non, ảnh hưởng đến sức cây cho những mùa sau. “Mai có vòng đời rất lâu, thậm chí hơn một đời người, nhưng nếu chăm sóc không đúng có thể hỏng cả cây,” ông nói.

Năm nay, do thời tiết biến động, vườn phải lặt lá sớm và hoàn thành trong 4 ngày liên tục. Giá mai phụ thuộc vào tuổi gốc, khung tán và mật độ nụ, dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi chậu. Tuy nhiên, sức mua năm nay giảm. Nếu những năm trước khoảng 90% số mai được đặt trước, thì hiện nay chỉ đạt khoảng 60%.

Trong từng gốc mai được chăm sóc tỉ mỉ, một mùa tết không chỉ được tính bằng giá bán, mà còn được định giá bằng công sức, thời gian và kinh nghiệm tích lũy của người trồng. Giữa những biến động của thời tiết và thị trường, nhà vườn vẫn kiên trì giữ nghề, giữ chất lượng để mỗi chậu mai đến tay người chơi là một mùa xuân trọn vẹn.

