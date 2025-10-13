VIDEO: Xuyên đêm vận chuyển hàng tấn thuốc và thực phẩm đến người dân vùng bão lũ

Những ngày qua, một điểm tập kết hàng cứu trợ tại phường Thủ Đức, TP HCM đã trở thành "tổng hành dinh" không ngủ, nơi hàng trăm tình nguyện viên, không phân biệt tuổi tác, ngày đêm chung tay gói ghém nhu yếu phẩm đến đồng bào vùng bão lũ ở miền Bắc và miền Trung.

Hoạt động này được chuẩn bị từ trước, được chính quyền địa phương cho phép. Chỉ trong một đêm, 40 tấn hàng đã được chuyển đi, dự kiến 60 tấn hàng nữa sẽ tiếp tục lên đường.

Nhiều tình nguyện viên, bao gồm cả sinh viên và người đi làm, đã thức đến 2-3 giờ sáng để đảm bảo hàng hóa được bốc xếp lên xe kịp thời đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Điểm quyên góp chỉ nhận nhu yếu phẩm, không nhận tiền mặt và quần áo. Các mặt hàng được ưu tiên quyên góp gồm bánh ngọt, gạo, sữa, mì gói, vật tư y tế và đặc biệt là phèn chua để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm.

Nguồn lực cho "chiến dịch" này đến từ sự chung tay của cả cộng đồng. Người dân địa phương đã tự nguyện mang hàng hóa đến ủng hộ, trong khi chi phí vận chuyển được các nhà hảo tâm và các tài xế hỗ trợ. Toàn bộ hàng hóa sau khi đến nơi sẽ được bàn giao cho Ủy ban MTTQ để phân phát một cách công bằng và minh bạch đến tận tay những người dân đang cần nhất.

Những lời động viên ấm áp gửi đến đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

