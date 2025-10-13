VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

VIDEO: Xuyên đêm vận chuyển hàng tấn thuốc và thực phẩm đến người dân vùng bão lũ

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Hàng tấn thuốc, phèn chua, thực phẩm liên tục được các bạn trẻ TP HCM vận chuyển bất kể ngày đêm đến đồng bào vùng bão lũ ở miền Bắc và miền Trung.

Video liên quan

Người dân TP HCM chung tay hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Người dân TP HCM chung tay hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Xã hội 11/10/2025
Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Bạn đọc 03/10/2025
Chủ tịch nước Lương Cường quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Chủ tịch nước Lương Cường quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Chính trị 03/10/2025
Thủ tướng: Sớm đưa học sinh trở lại trường sau mưa lũ

Thủ tướng: Sớm đưa học sinh trở lại trường sau mưa lũ

Thời sự 13/10/2025

Những ngày qua, một điểm tập kết hàng cứu trợ tại phường Thủ Đức, TP HCM đã trở thành "tổng hành dinh" không ngủ, nơi hàng trăm tình nguyện viên, không phân biệt tuổi tác, ngày đêm chung tay gói ghém nhu yếu phẩm đến đồng bào vùng bão lũ ở miền Bắc và miền Trung.

Hoạt động này được chuẩn bị từ trước, được chính quyền địa phương cho phép. Chỉ trong một đêm, 40 tấn hàng đã được chuyển đi, dự kiến 60 tấn hàng nữa sẽ tiếp tục lên đường.

- Ảnh 1.

Nhiều tình nguyện viên, bao gồm cả sinh viên và người đi làm, đã thức đến 2-3 giờ sáng để đảm bảo hàng hóa được bốc xếp lên xe kịp thời đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Điểm quyên góp chỉ nhận nhu yếu phẩm, không nhận tiền mặt và quần áo. Các mặt hàng được ưu tiên quyên góp gồm bánh ngọt, gạo, sữa, mì gói, vật tư y tế và đặc biệt là phèn chua để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm.

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.
- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.

Nguồn lực cho "chiến dịch" này đến từ sự chung tay của cả cộng đồng. Người dân địa phương đã tự nguyện mang hàng hóa đến ủng hộ, trong khi chi phí vận chuyển được các nhà hảo tâm và các tài xế  hỗ trợ. Toàn bộ hàng hóa sau khi đến nơi sẽ được bàn giao cho Ủy ban MTTQ để phân phát một cách công bằng và minh bạch đến tận tay những người dân đang cần nhất.

- Ảnh 14.
- Ảnh 15.
- Ảnh 16.
- Ảnh 17.

Những lời động viên ấm áp gửi đến đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Người dân có thể đến địa chỉ 759 Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TP HCM để ủng hộ, điểm quyên góp hoạt động 24/24. Các mặt hàng được ưu tiên quyên góp gồm: bánh ngọt, gạo, sữa, mì gói, vật tư y tế và nhất là phèn chua để xử lý nguồn nước ô nhiễm.


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo