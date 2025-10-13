HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: Sớm đưa học sinh trở lại trường sau mưa lũ

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá toàn diện thiệt hại do bão số 11 gây ra với ngành giáo dục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 196 ngày 12-10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đánh giá và khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra đối với ngành giáo dục.

Thủ tướng yêu cầu khắc phục thiệt hại ngành giáo dục sau Bão số 11 - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục, dọn dẹp, sửa chữa cơ sở vật chất để sớm ổn định việc dạy và học, đưa học sinh trở lại trường an toàn

Thủ tướng Chính phủ điện Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Tuyên Quang; Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính.

Trong những ngày qua, bão số 11 (Matmo) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ; trong đó, ngành giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề với hàng trăm trường học bị hư hại; sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập bị nước cuốn trôi, rách nát không thể sử dụng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dạy và học.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại của ngành giáo dục do Bão số 11 gây ra.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu thống kê cụ thể thiệt hại về người, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị thương vong (phân loại theo mức độ: Tử vong, bị thương), kèm theo thông tin hỗ trợ ban đầu (nếu có).

Thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp học: Phân loại theo cấp học và loại hình giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục khác…), phân loại theo số lượng và ước tính giá trị thiệt hại.

Thiệt hại về sách giáo khoa: Phân loại theo bộ sách sử dụng, bao gồm tên bộ sách, số lượng sách bị mất/hư hỏng theo môn học và lớp, ước tính giá trị thiệt hại…

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu nêu rõ số lượng các cơ sở giáo dục hiện đang cho học sinh nghỉ học, số lượng các cơ sở giáo dục đã cho học sinh đi học bình thường. Tổng hợp báo cáo thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy cho đầu năm học 2025-2026 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 15 giờ ngày 14-10.

Chủ tịch UBND các tỉnh, TP chủ động sử dụng ngân sách của địa phương, hỗ trợ của trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác để kịp thời khắc phục các thiệt hại do Bão số 11 gây ra, bảo đảm các điều kiện về giáo viên, trường lớp, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, vệ sinh trường học cho học sinh tới trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai; có phương án kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai để nhanh chóng khôi phục, bảo đảm điều kiện học tập của học sinh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn hỗ trợ địa phương trong công tác dọn dẹp trường học, rà soát, thống kê thiệt hại theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cân đối nguồn lực để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do Bão số 11 gây ra, trong đó có các thiệt hại về trường lớp học, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác.

Thủ tướng: Sớm đưa học sinh trở lại trường sau mưa lũ - Ảnh 1.

Thủ tướng: Sớm đưa học sinh trở lại trường sau mưa lũ - Ảnh 2.

Thủ tướng: Sớm đưa học sinh trở lại trường sau mưa lũ - Ảnh 3.

Tin liên quan

Hỗ trợ khẩn cấp 400 tỉ đồng lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 400 tỉ đồng lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

(NLĐO) - Ngày 12-10, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2241 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lâm Đồng hỗ trợ 11 tỉnh phía Bắc 26 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(NLĐO) - Lâm Đồng sẽ hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 5 tỉ đồng, tỉnh Tuyên Quang 3 tỉ đồng, các địa phương còn lại mỗi tỉnh 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

Miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ

(NLĐO)- Theo Cục Thuế, sẽ miễn, giảm thuế cho tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra vừa qua.

