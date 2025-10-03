HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chiều 3-10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: TTXVN

Thời gian vừa qua, nhiều cơn bão và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Những đợt thiên tai gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và khốc liệt, tác động nặng nề đến các hoạt động kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du đến miền núi, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung Bộ.

Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: TTXVN

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về tính mạng, tài sản của nhân dân.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến sáng 3-10, bão số 10 và mưa lũ, lốc xoáy những ngày qua đã làm 52 người chết, 14 người mất tích; 349 nhà sập, đổ; 172.104 nhà hư hỏng, tốc mái; gần 89.000 ha lúa và hoa màu bị ngập. Về thiệt hại, theo thống kê ban đầu, hơn 2.000 con gia súc, hơn 519.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 17.000 ha thủy sản bị tràn, thiệt hại; hơn 50.000 ha rừng bị thiệt hại.

Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 3.

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: TTXVN

Bão, mưa lũ cũng làm sạt lở, ngập lụt, ách tắc 7.573 điểm đường giao thông, với hơn 7 triệu m3 đất đá bị sạt lở; xảy ra 45 sự cố đê điều; 58.361 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng; có 1.486 điểm trường và 145 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, thiệt hại… Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỉ đồng.

Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 4.

Cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: TXVN

Để khắc phục hậu quả bão lũ, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, sinh hoạt của người dân trở lại bình thường. Đến nay, nhiều cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, cũng như các doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia ủng hộ vào quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 1.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10.

TP HCM khẩn trương tiếp sức vùng bão “nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất”

(NLĐO) - "Vì cả nước, cùng cả nước", TP HCM khẩn trương triển khai kế hoạch tổng thể vận động, hỗ trợ bà con vùng bão trên tinh thần nhanh nhất, kịp thời nhất

Hà Nội: điều chỉnh kế hoạch dạy học linh hoạt ứng phó bão số 11

(NLĐO)- Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các trường học chủ động ứng phó với cơn bão số 11 (bão Matmo), bảo đảm an toàn cho học sinh.

