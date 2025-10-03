Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 3-10, cổng quyên góp chương trình Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi trên ví Zalopay do Báo Người Lao Động phát động đã đạt hơn 569 triệu đồng.

Có trên 6.300 lượt người dùng Zalopay quyên góp gửi tới chương trình, nhằm chia sẻ, chung tay khắc phục hậu quả sau bão với đồng bào miền Trung và miền Bắc vừa bị ảnh hưởng bởi cơn bão những ngày qua.

Trên ứng dụng Zalopay, không chỉ là tấm lòng của bạn đọc với các khoản quyên góp từ vài ngàn đồng tới hàng trăm ngàn đồng, còn là những lời nhắn gửi "tiếp chút sức nhỏ, mong bà con sớm hồi phục"; "đồng bào miền Bắc, miền Trung cố lên"; "số tiền nhỏ mong đóng góp được cho mọi người"; "đã đồng hành, mong mọi người bình an vượt qua"…

Tính tới 17 giờ ngày 3-10, chương trình đã ghi nhận hơn 569 triệu đồng tiền quyên góp của bạn đọc qua ví Zalopay

"Em là học sinh cấp 2 tại Đô Lương (Nghệ An), em không có nhiều tiền nhưng mong góp sức của em là một phần nhỏ để giúp bà con miền Trung" – em Minh Hà, quyên góp qua Zalopay, chia sẻ.

Bà Nguyễn Trần Phương Ngọc, Giám đốc Marketing Zalopay, cho biết với vai trò là nền tảng tiếp nhận đóng góp, Zalopay mong muốn dùng công nghệ để rút ngắn khoảng cách giữa người trao và người nhận, bảo đảm từng khoản ủng hộ được chuyển đến nhanh chóng và minh bạch.

"Hy vọng rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống" – bà Phương Ngọc nói.

Tin nhắn của người dùng Zalopay gửi tới đồng bào miền Bắc, miền Trung

Thống kê tới chiều ngày 2-10, bão số 10 và hoàn lưu bão gây mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Về nhân mạng, có 65 người chết và mất tích.

Trong nông nghiệp và lâm nghiệp, có 80.606 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị thiệt hại. Chăn nuôi ghi nhận hơn 2.600 con gia súc và 496.835 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về đê điều, đã xảy ra 27 sự cố ở Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Diện tích thủy sản thiệt hại là 16.825 ha.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại các tỉnh là 12.799 tỉ đồng ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Hải Phòng.

Hiện tại, bạn đọc Báo Người Lao Động có thể tiếp tục chung tay, chia sẻ với đồng bào miền Trung và miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua Zalopay, MoMo và quét mã QR ngân hàng:

Bạn đọc Báo Người Lao Động có thể quét mã QR quyên góp chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ

Người dùng Zalopay có thể quét mã QR quyên góp chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ

Người dùng MoMo có thể quét mã QR quyên góp chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ

Hoặc qua các kênh tiếp nhận của Báo Người Lao Động:

- Báo Người Lao Động, số tài khoản: 117000004884, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM. Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10.

- Trụ sở Báo Người Lao Động tại 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM. Điện thoại đường dây nóng: 0903.343439.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, tại 16F Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.9274484.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, tại 152 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3837623.