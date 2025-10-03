Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Thái Phương

(NLĐO) – Chỉ sau hơn 1 ngày phát động, riêng cổng quyên góp trên Zalopay do Báo Người Lao Động phát động đã ghi nhận hơn 569 triệu đồng từ tấm lòng của bạn đọc.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 3-10, cổng quyên góp chương trình Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi trên ví Zalopay do Báo Người Lao Động phát động đã đạt hơn 569 triệu đồng.

TIN LIÊN QUAN

Có trên 6.300 lượt người dùng Zalopay quyên góp gửi tới chương trình, nhằm chia sẻ, chung tay khắc phục hậu quả sau bão với đồng bào miền Trung và miền Bắc vừa bị ảnh hưởng bởi cơn bão những ngày qua.

Trên ứng dụng Zalopay, không chỉ là tấm lòng của bạn đọc với các khoản quyên góp từ vài ngàn đồng tới hàng trăm ngàn đồng, còn là những lời nhắn gửi "tiếp chút sức nhỏ, mong bà con sớm hồi phục"; "đồng bào miền Bắc, miền Trung cố lên"; "số tiền nhỏ mong đóng góp được cho mọi người"; "đã đồng hành, mong mọi người bình an vượt qua"…

Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 3.

Tính tới 17 giờ ngày 3-10, chương trình đã ghi nhận hơn 569 triệu đồng tiền quyên góp của bạn đọc qua ví Zalopay

"Em là học sinh cấp 2 tại Đô Lương (Nghệ An), em không có nhiều tiền nhưng mong góp sức của em là một phần nhỏ để giúp bà con miền Trung" – em Minh Hà, quyên góp qua Zalopay, chia sẻ.

Bà Nguyễn Trần Phương Ngọc, Giám đốc Marketing Zalopay, cho biết với vai trò là nền tảng tiếp nhận đóng góp, Zalopay mong muốn dùng công nghệ để rút ngắn khoảng cách giữa người trao và người nhận, bảo đảm từng khoản ủng hộ được chuyển đến nhanh chóng và minh bạch.

"Hy vọng rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống" – bà Phương Ngọc nói.

Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 4.

Tin nhắn của người dùng Zalopay gửi tới đồng bào miền Bắc, miền Trung

Thống kê tới chiều ngày 2-10, bão số 10 và hoàn lưu bão gây mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Về nhân mạng, có 65 người chết và mất tích.

Trong nông nghiệp và lâm nghiệp, có 80.606 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị thiệt hại. Chăn nuôi ghi nhận hơn 2.600 con gia súc và 496.835 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về đê điều, đã xảy ra 27 sự cố ở Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Diện tích thủy sản thiệt hại là 16.825 ha.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại các tỉnh là 12.799 tỉ đồng ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Hải Phòng.

Hiện tại, bạn đọc Báo Người Lao Động có thể tiếp tục chung tay, chia sẻ với đồng bào miền Trung và miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua Zalopay, MoMo và quét mã QR ngân hàng:

Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 5.

Bạn đọc Báo Người Lao Động có thể quét mã QR quyên góp chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ

Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 6.

Người dùng Zalopay có thể quét mã QR quyên góp chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ

Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 7.

Người dùng MoMo có thể quét mã QR quyên góp chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ

Hoặc qua các kênh tiếp nhận của Báo Người Lao Động:

- Báo Người Lao Động, số tài khoản: 117000004884, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM. Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10.

- Trụ sở Báo Người Lao Động tại 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM. Điện thoại đường dây nóng: 0903.343439.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, tại 16F Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.9274484.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, tại 152 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3837623.

Trao 70 triệu đồng tấm lòng của bạn đọc

Chiều 2-10, đại diện Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi và trao tận tay 70 triệu đồng, là tấm lòng của bạn đọc, đến các gia đình có người thân thiệt mạng trong trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra rạng sáng 29-9 tại các xã Quỹ Nhất, Hồng Phong, Hải Anh và Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình).

Trận lốc xoáy đã khiến 9 người tử vong, 28 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái.

Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 8.

Phóng viên Báo Người Lao Động trao số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc tới thân nhân của cụ bà Trần Thị Sen ở đội 1, xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình

Tin liên quan

Hội Chữ thập đỏ TP HCM phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Hội Chữ thập đỏ TP HCM phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai

(NLĐO)- Bên cạnh các mặt hàng khẩn thiết, nguồn kinh phí quyên góp sẽ được ưu tiên để sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ học sinh tiếp tục học tập

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10.

ZaloPay Momo thiệt hại do bão số 10 ủng hộ đồng bào bị bão lũ bão số 10 bualoi đồng bào vùng bão, lũ khắc phục bão số 10 hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo