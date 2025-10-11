Người dân TP HCM chung tay hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ

Tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP HCM (201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh), hoạt động tiếp nhận hàng cứu trợ bắt đầu từ ngày 3-10 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 31-10-2025.

Đông đảo người dân TP HCM ủng hộ tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP HCM

Một địa điểm khác tại số 522 Lý Thường Kiệt (phường Tân Sơn Nhất) cũng trở thành nơi người dân gửi hàng.

Nhiều người mang đồ đến rồi lặng lẽ rời đi, không để lại tên tuổi. Có tình nguyện viên đi xe khách xuyên đêm từ Tây Ninh lên TP HCM phụ bốc xếp hàng. Điểm này dự kiến nhận hàng đến hết ngày 10-10 và chờ thêm phương tiện để vận chuyển ra miền Trung.

Nhiều tình nguyện viên hỗ trợ xếp hàng nhu yếu phẩm tại số 522 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất

Các điểm trên tiếp nhận chủ yếu nhu yếu phẩm như: thuốc cảm sốt, thuốc ho, đồ vệ sinh cá nhân, băng vệ sinh, tã bỉm, quần áo giày dép, mì gói, lương khô, gạo, nước suối, sữa, nước tương, khăn giấy…

Chị Phạm Thị Hồng Hiếu và anh Bùi Hữu Bình chờ đến lượt đóng góp

Tại số 755 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, anh Bùi Hữu Bình và chị Phạm Thị Hồng Hiếu – chủ cửa hàng Sunrise Fruits – tổ chức tiếp nhận hàng từ chiều 9-10. Chỉ sau gần một ngày, lượng hàng tiếp nhận đã vượt 20 tấn.

Theo kế hoạch, chuyến xe đầu tiên sẽ chở hàng ra Thái Nguyên rồi phân bổ sang các tỉnh lân cận. Điểm này không nhận tiền hoặc quần áo đã qua sử dụng, chỉ nhận nhu yếu phẩm thiết yếu. Chương trình tập kết nhu yếu phẩm dự kiến kết thúc ngày 12-10.

Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Lan tỏa nghĩa tình

Anh Đỗ Văn Linh, tình nguyện viên từ Tây Ninh, cho biết anh từng chứng kiến cảnh người dân vùng bão mất mát trăm bề: "Ngoài kia bà con thiếu thốn đủ thứ, nhìn mà xót xa. Biết các đoàn đang thiếu người, tôi chủ động liên hệ để phụ giúp".

Ở bất cứ điểm tiếp nhận nào cũng có thể thấy nhiều người dân đến ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt

Không ít bạn trẻ cũng góp sức. Thanh Thùy, sinh viên năm cuối Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, chia sẻ: "Không có điều kiện góp tiền thì góp công. Người nhỏ làm việc nhỏ, mình nghĩ điều đó vẫn đáng quý".

Nhiều cá nhân âm thầm hỗ trợ rồi rời đi. Chị Lê Na, giáo viên, tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội rồi tự mua nhu yếu phẩm mang đến 3-4 điểm tiếp nhận mà không để lại tên.

Chị Phạm Thị Hồng Hiếu cho biết sẽ tìm thêm xe tải "0 đồng", chuẩn bị cả thuốc men và bánh tươi cho tài xế và tình nguyện viên: "Mong hàng tới tay bà con nhanh nhất".

Từ TP HCM, những lời nhắn gửi sẻ chia cũng được gửi về vùng bão: miền Nam luôn hướng về miền Trung, sẵn sàng hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn.