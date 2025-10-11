Người dân TP HCM chung tay hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Người dân TP HCM chung tay hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Nhóm phóng viên

(NLĐO) – Trước thiệt hại do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, nhiều tổ chức và cá nhân ở TP HCM đã kêu gọi, tiếp nhận nhu yếu phẩm để hỗ trợ.

Nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ

Tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP HCM (201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh), hoạt động tiếp nhận hàng cứu trợ bắt đầu từ ngày 3-10 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 31-10-2025.

Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 1.
Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 2.
Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 3.
Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 4.
Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 5.
Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 6.

Đông đảo người dân TP HCM ủng hộ tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP HCM

Một địa điểm khác tại số 522 Lý Thường Kiệt (phường Tân Sơn Nhất) cũng trở thành nơi người dân gửi hàng. 

Nhiều người mang đồ đến rồi lặng lẽ rời đi, không để lại tên tuổi. Có tình nguyện viên đi xe khách xuyên đêm từ Tây Ninh lên TP HCM phụ bốc xếp hàng. Điểm này dự kiến nhận hàng đến hết ngày 10-10 và chờ thêm phương tiện để vận chuyển ra miền Trung.

Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 7.
Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 8.
Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 9.
Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 10.

Nhiều tình nguyện viên hỗ trợ xếp hàng nhu yếu phẩm tại số 522 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất

Các điểm trên tiếp nhận chủ yếu nhu yếu phẩm như: thuốc cảm sốt, thuốc ho, đồ vệ sinh cá nhân, băng vệ sinh, tã bỉm, quần áo giày dép, mì gói, lương khô, gạo, nước suối, sữa, nước tương, khăn giấy…

Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 11.

Chị Phạm Thị Hồng Hiếu và anh Bùi Hữu Bình chờ đến lượt đóng góp

Tại số 755 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, anh Bùi Hữu Bình và chị Phạm Thị Hồng Hiếu – chủ cửa hàng Sunrise Fruits – tổ chức tiếp nhận hàng từ chiều 9-10. Chỉ sau gần một ngày, lượng hàng tiếp nhận đã vượt 20 tấn. 

Theo kế hoạch, chuyến xe đầu tiên sẽ chở hàng ra Thái Nguyên rồi phân bổ sang các tỉnh lân cận. Điểm này không nhận tiền hoặc quần áo đã qua sử dụng, chỉ nhận nhu yếu phẩm thiết yếu. Chương trình tập kết nhu yếu phẩm dự kiến kết thúc ngày 12-10.

Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Lan tỏa nghĩa tình

Anh Đỗ Văn Linh, tình nguyện viên từ Tây Ninh, cho biết anh từng chứng kiến cảnh người dân vùng bão mất mát trăm bề: "Ngoài kia bà con thiếu thốn đủ thứ, nhìn mà xót xa. Biết các đoàn đang thiếu người, tôi chủ động liên hệ để phụ giúp".

Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 12.
Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 13.
Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 14.

Ở bất cứ điểm tiếp nhận nào cũng có thể thấy nhiều người dân đến ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt

Không ít bạn trẻ cũng góp sức. Thanh Thùy, sinh viên năm cuối Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, chia sẻ: "Không có điều kiện góp tiền thì góp công. Người nhỏ làm việc nhỏ, mình nghĩ điều đó vẫn đáng quý".

Nhiều cá nhân âm thầm hỗ trợ rồi rời đi. Chị Lê Na, giáo viên, tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội rồi tự mua nhu yếu phẩm mang đến 3-4 điểm tiếp nhận mà không để lại tên.

Chị Phạm Thị Hồng Hiếu cho biết sẽ tìm thêm xe tải "0 đồng", chuẩn bị cả thuốc men và bánh tươi cho tài xế và tình nguyện viên: "Mong hàng tới tay bà con nhanh nhất".

Từ TP HCM, những lời nhắn gửi sẻ chia cũng được gửi về vùng bão: miền Nam luôn hướng về miền Trung, sẵn sàng hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn.

Người dân TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung - Ảnh 15.

 

Hội Chữ thập đỏ Tân Sơn Nhất tình nguyện viên quyên góp hướng về miền Trung bão số 10 mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo