Vụ cháy xe ở cây xăng làm 2 người tử vong: Trách nhiệm chủ xe, người cầm lái?

Trần Thường - Anh Vũ - Kim Ngân - ChatGPT -

(NLĐO) - Trong vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy làm 2 người tử vong, tài xế được xác định chỉ chở giúp. Luật sư phân tích trách nhiệm pháp lý liên quan.

Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng

Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp

Công an TP Đà Nẵng: Trên xe bị cháy chở nhiều pin và bình ắc quy xe điện đồ chơi

Tin mới liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 thiếu niên chết thương tâm

Liên quan đến vụ cháy xe thương tâm khiến 2 người chết ở TP Đà Nẵng, ngày 2-5, gia đình đang tổ chức lễ tang cho em Trần Hữu Trí (SN 2009, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Đà Nẵng, khoảng 15 giờ 25 phút chiều 1-5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có em Trí và em Kiệt.

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. 

Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là Trí và Kiệt đã tử vong bên trong xe.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. 

Vụ cháy còn khiến một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 bị cháy, hư hỏng nặng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định.

