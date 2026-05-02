Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng

Như đã thông tin, Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền.

Camera ghi lại vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô bốc cháy chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc-quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy. Vụ việc xảy ra lúc 15 giờ 23 ngày 1-5 tại cây xăng Petrolimex số 90, thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền.

Lúc này, Võ Nguyễn Duy An, 24 tuổi, lái ô tô chở hai thiếu niên 16 và 17 tuổi đi vào khu vực trụ bơm xăng số 1. Tài xế An mở cửa xuống xe, trong khi hai thiếu niên ngồi ở hàng ghế sau.

Theo camera ghi lại, khi nhân viên vừa đưa vòi bơm chuẩn bị đổ xăng, lửa bùng lên từ cốp sau ô tô, An chạy ra ngoài, trong khi hai thanh thiếu niên còn ngồi ở ghế sau. Sau 15 phút, đám cháy được khống chế nhưng hai thiếu niên đã tử vong.

Điều đáng nói, mọi người tham gia chữa cháy không hề được thông báo có người còn mắc kẹt trong xe để ứng cứu.

Xem xét trách nhiệm tài xế

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay tình tiết chú ý là khu vực cốp xe chở khoảng 20 - 25 khối pin loại 24V cùng nhiều bình ắc-quy đã được sạc đầy và lửa xuất phát từ đây.

Đây là tình tiết đáng chú ý, bởi pin và ắc-quy, đặc biệt khi đã sạc đầy, có thể tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiệt, chập điện hoặc phản ứng gây cháy nếu không được bảo quản, vận chuyển đúng quy cách, nhất là trong môi trường có hơi xăng dễ bắt lửa.

Từ góc độ pháp lý, tình tiết trên đặt ra yêu cầu cần làm rõ việc vận chuyển các thiết bị có nguy cơ cháy nổ trên phương tiện có bảo đảm điều kiện an toàn hay không.

Trường hợp cơ quan điều tra xác định việc chở số lượng lớn pin, ắc-quy không đúng quy cách, không bảo đảm an toàn và đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy nổ gây hậu quả chết người, thì cần xem xét đầy đủ mức độ lỗi của các bên liên quan trong việc lưu trữ, sắp xếp và vận chuyển, cũng như mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả xảy ra.

Tùy tính chất, mức độ, hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông hoặc xem xét trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, về trách nhiệm dân sự, nếu phát sinh thiệt hại, cá nhân hoặc tổ chức có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

Vụ việc trên cho thấy cần đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển. Việc vận chuyển số lượng lớn pin, ắc-quy vốn là các thiết bị tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, đặc biệt khi di chuyển vào khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như cây xăng.

Ngoài ra, khi dừng xe để đổ xăng, tài xế cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn như tắt máy hoàn toàn và quan sát các dấu hiệu bất thường xung quanh phương tiện.

Đối với phương tiện có trang bị cơ chế khóa cửa tự động nhằm bảo đảm an toàn cho người ngồi trong xe, khi dừng xe tại khu vực nguy hiểm như trạm xăng, người điều khiển cần chủ động mở khóa cửa trước khi rời khỏi vị trí lái. Đồng thời bảo đảm hệ thống cửa không bị khóa tự động gây cản trở việc mở từ bên trong, nhằm tránh rủi ro trong tình huống khẩn cấp.

Từ những dữ kiện ban đầu, có thể nhận thấy vụ việc không chỉ đơn thuần là một sự cố cháy nổ trong quá trình tiếp nhiên liệu, mà còn đặt ra vấn đề về ý thức và trách nhiệm trong kiểm soát nguồn nguy hiểm cháy nổ khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể vẫn cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, trên cơ sở làm rõ nguyên nhân, diễn biến và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, bảo đảm khách quan, toàn diện và đúng quy định pháp luật.



