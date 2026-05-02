Thời sự

Công an TP Đà Nẵng: Trên xe bị cháy chở nhiều pin và bình ắc quy xe điện đồ chơi

Trần Thường

(NLĐO) - Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe ô tô có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Ngày 2-5, Công an TP Đà Nẵng đã thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Công an TP Đà Nẵng: Trên xe bị cháy chở nhiều pin và bình ắc quy xe điện đồ chơi - Ảnh 1.

Trên xe chở nhiều khối pin loại 24V

Theo đó, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1-5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có T.H.T (SN 2009, trú tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K (SN 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. 

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe.

Clip: Thời điểm xảy ra vụ cháy

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác Khu vực 4 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Viện KSND Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô BKS 92A-265.xx bị thiêu rụi, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị cháy hư hỏng nặng.

Khoảnh khắc xảy ra vụ cháy và lời kể nhân chứng

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Đà Nẵng cho biết trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ cháy nổ, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất vụ việc.

Công an TP Đà Nẵng: Trên xe bị cháy chở nhiều pin và bình ắc quy xe điện đồ chơi - Ảnh 2.

Công an TP Đà Nẵng: Trên xe bị cháy chở nhiều pin và bình ắc quy xe điện đồ chơi - Ảnh 3.

Cây xăng nơi xảy ra vụ cháy

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vì sao ô tô có thể bốc cháy khi đổ xăng, cách nào để phòng tránh và thoát thân?

(NLĐO) – Vụ cháy ô tô tại cây xăng ở thành phố Đà Nẵng khiến hai người chết làm cho nhiều người lo lắng đến cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tin mới liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 thiếu niên chết thương tâm

(NLĐO) – Thi thể 2 thiếu niên tử vong thương tâm trong vụ cháy xe ô tô ở TP Đà Nẵng được đưa về nhà vào tối 1-5.

Clip: Vụ cháy ô tô 2 người chết, đội cứu hộ không biết có người trong xe

(NLĐO) - Anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam - người trực tiếp tham gia dập lửa vụ cháy ô tô làm 2 người chết ở Đà Nẵng - kể lại sự việc

