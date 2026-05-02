Tin mới liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 thiếu niên chết thương tâm

Sáng 2-5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng), cho biết sau khi nắm bắt thông tin vụ cháy xe ô tô làm 2 người chết, từ chiều tối 1-5, lãnh đạo UBND xã đã đến động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Hiện lãnh đạo xã đang tiếp tục yêu cầu mặt trận xã, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, cùng với bà con nhân dân địa phương hỗ trợ 2 gia đình tổ chức lễ tang cho các nạn nhân.

Chiều 1-5, rất đông người dân tập trung gần hiện trường theo dõi lực lượng chức năng điều tra sự việc

Theo anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, tối 1-5, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đội đã hỗ trợ đưa thi thể 2 nạn nhân về nhà để tổ chức lễ tang.

Trước đó, khoảng 15 giờ 23 phút chiều 1-5, tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền) xảy ra vụ cháy xe ô tô mang BKS 92A-265.** do anh Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú tại tổ 11, thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển.

Hậu quả, 2 người ngồi sau trên xe ô tô tử vong gồm em Trần Hữu Trí (SN 2009, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Chiếc xe ô tô bị cháy 1 phần và cháy 1 trụ bơm xăng.

Kể lại sự việc, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam Trương Hồng Nghĩa cho biết chiều 1-5, anh đi ngang qua cây xăng thì phát hiện vụ cháy nên đã báo động cho anh em trong đội (cách hiện trường vụ cháy khoảng 200 m) tham gia chữa cháy.

Điều đáng nói, anh Nghĩa và mọi người tham gia chữa cháy không hề được thông báo có người còn mắc kẹt trong xe để ứng cứu. Chỉ sau khi dập lửa mọi người mới phát hiện có người tử nạn.

Cũng theo anh Nghĩa, nhiều khả năng ngọn lửa xuất phát từ phía sau chiếc xe. Thông tin ban đầu trên xe có chở pin điện tử, khi chữa cháy anh có nghe tiếng nổ lách tách.

Theo clip từ camera an ninh của cây xăng ghi lại, chiếc ô tô vừa đi vào cây xăng, tài xế xuống xe chưa kịp đổ xăng thì ngọn lửa bùng cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.