Tin mới liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 thiếu niên chết thương tâm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tin mới liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 thiếu niên chết thương tâm

Trần Thường

(NLĐO) – Thi thể 2 thiếu niên tử vong thương tâm trong vụ cháy xe ô tô ở TP Đà Nẵng được đưa về nhà vào tối 1-5.

Sáng 2-5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng), cho biết sau khi nắm bắt thông tin vụ cháy xe ô tô làm 2 người chết, từ chiều tối 1-5, lãnh đạo UBND xã đã đến động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Clip: Thời khắc xảy ra vụ cháy và lời kể của nhân chứng

Hiện lãnh đạo xã đang tiếp tục yêu cầu mặt trận xã, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, cùng với bà con nhân dân địa phương hỗ trợ 2 gia đình tổ chức lễ tang cho các nạn nhân.

Tin mới liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 thiếu niên chết thương tâm - Ảnh 1.

Tin mới liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 thiếu niên chết thương tâm - Ảnh 2.

Chiều 1-5, rất đông người dân tập trung gần hiện trường theo dõi lực lượng chức năng điều tra sự việc

Theo anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, tối 1-5, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đội đã hỗ trợ đưa thi thể 2 nạn nhân về nhà để tổ chức lễ tang.

Trước đó, khoảng 15 giờ 23 phút chiều 1-5, tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền) xảy ra vụ cháy xe ô tô mang BKS 92A-265.** do anh Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú tại tổ 11, thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển.

Hậu quả, 2 người ngồi sau trên xe ô tô tử vong gồm em Trần Hữu Trí (SN 2009, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Chiếc xe ô tô bị cháy 1 phần và cháy 1 trụ bơm xăng.

Kể lại sự việc, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam Trương Hồng Nghĩa cho biết chiều 1-5, anh đi ngang qua cây xăng thì phát hiện vụ cháy nên đã báo động cho anh em trong đội (cách hiện trường vụ cháy khoảng 200 m) tham gia chữa cháy.

Clip: Đội SOS Quảng Nam cùng nhân viên cây xăng và người dân tham gia chữa cháy (Clip: SOS Quảng Nam)

Điều đáng nói, anh Nghĩa và mọi người tham gia chữa cháy không hề được thông báo có người còn mắc kẹt trong xe để ứng cứu. Chỉ sau khi dập lửa mọi người mới phát hiện có người tử nạn.

Tin mới liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 thiếu niên chết thương tâm - Ảnh 3.

Bên trong cốp chiếc xe bị cháy

Cũng theo anh Nghĩa, nhiều khả năng ngọn lửa xuất phát từ phía sau chiếc xe. Thông tin ban đầu trên xe có chở pin điện tử, khi chữa cháy anh có nghe tiếng nổ lách tách.

Theo clip từ camera an ninh của cây xăng ghi lại, chiếc ô tô vừa đi vào cây xăng, tài xế xuống xe chưa kịp đổ xăng thì ngọn lửa bùng cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Clip: Vụ cháy ô tô 2 người chết, đội cứu hộ không biết có người trong xe

(NLĐO) - Anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam - người trực tiếp tham gia dập lửa vụ cháy ô tô làm 2 người chết ở Đà Nẵng - kể lại sự việc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo