Thời sự

Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp

Trần Thường

(NLĐO) – Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.

Liên quan đến vụ cháy xe thương tâm khiến 2 người chết ở TP Đà Nẵng, ngày 2-5, gia đình đang tổ chức lễ tang cho em Trần Hữu Trí (SN 2009, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Trong căn nhà nhỏ của gia đình em Dương Anh Kiệt, người thân, xóm giềng lặng lẽ ra vào. Tiếng khóc nghẹn vang lên từng đợt khiến không khí càng thêm quặn thắt.

Clip: Không khí tang thương bao trùm 2 ngôi nhà nhỏ của các nạn nhân trong vụ cháy xe

Anh Dương Anh Hoàng, anh trai đầu của em Dương Anh Kiệt cho biết ba mẹ anh làm nông ở địa phương, có 4 người con trai, Kiệt là con út. Từ trước Tết Nguyên đán, Kiệt đi làm cho anh N.Q.V (trú thôn An Dưỡng).

Vụ cháy xe Đà Nẵng khiến 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp - Ảnh 1.

Anh Dương Anh Hoàng - anh trai đầu của em Dương Anh Kiệt đau buồn kể lại sự việc

Hàng ngày, em trai của anh lên tiệm máy pin Q.V ở khu vực gần chợ Kế Xuyên (xã Thăng Điền), sau đó được chủ tiệm chở ra làm việc ở khu trò chơi dành cho trẻ em ở Điện Bàn. Công việc chủ yếu là dắt xe ô tô đồ chơi, thay pin hoặc hướng dẫn người dân thuê xe đồ chơi cho trẻ em.

Khoảng 12 giờ ngày 1-5, sau khi ăn cơm trưa, em Kiệt rời nhà đi xe lên tiệm máy pin Q.V. Đến chiều cùng ngày, gia đình nhận được tin báo em bị mắc kẹt trong chiếc xe bị cháy, khi mọi người chạy đến nơi thì ngọn lửa được dập tắt, em Kiệt được xác định đã tử vong ở trong xe.

Vụ cháy xe Đà Nẵng khiến 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp - Ảnh 2.

Cái chết thương tâm của 2 thiếu niên để lại nỗi đau quá lớn cho người thân, xóm làng

Theo anh Hoàng, bình thường em trai của anh được anh N.Q.V chở ra Điện Bàn để làm. Vào trưa 1-5, anh V. nhờ anh Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú tại tổ 11, thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) chở giúp. Sau đó thì xảy ra sự cố.

Cũng theo anh Hoàng, khi cơ quan chức năng đưa thi thể ra ngoài, gia đình thấy 2 em đang ở khu vực hàng ghế trước phía bên phải của xe. Anh nhận định nhiều khả năng khi xe bị cháy, 2 em Kiệt và Trí cố nhoài lên phía trước mở cửa nhưng không thoát kịp.

Anh Hoàng cho biết sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình chủ xe và gia đình anh An có đến thăm hỏi. Dù vậy, gia đình anh rất đau lòng, mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cách nhà em Kiệt khoảng 3 km, tại thôn An Dưỡng, căn nhà của em Trần Hữu Trí cũng ngập trong tiếng khóc. Bà Nguyễn Thị Xuân – mẹ Trí – gần như gục ngã trước di ảnh con trai.

Vụ cháy xe Đà Nẵng khiến 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Xuân - mẹ em Trí - khóc cạn nước mắt trước nỗi đau mất con

Bà Xuân kể, trưa 1-5, bà về nhà ngoại cách hiện trường xảy ra vụ cháy xe không quá xa. Em Trí không về nhà ngoại, từ nhà đi qua tiệm Q.V và đến khoảng 15 giờ chiều thì được anh An chở đi làm.

Khi xảy ra vụ cháy, An là người điện báo cho người nhà. Khi đó, bà cùng mọi người chạy đến, khóc la kêu lực lượng cứu hộ cứu người trên xe nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Theo bà Xuân, em Trí và anh N.Q.V là anh em con cô cậu ruột. An là em vợ của anh N.Q.V. Thông thường, anh N.Q.V là người chở em Trí và em Kiệt đi làm. Chiều 1-5, gia đình ăn lễ, anh V. có uống bia, không thể chạy xe nên nhờ An chở giúp.

Clip ghi lại thời điểm xảy ra vụ cháy (Clip: SOS Quảng Nam)

Gia đình em Trí có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bà Xuân là công nhân may mặc ở địa phương. Cách đây khoảng 3 năm, chồng bà bị tai nạn tử vong khi đang trên đường đi làm phụ hồ về, người gây tai nạn bỏ khỏi hiện trường mà không tìm được.

Vợ chồng bà Xuân có 2 người con, anh trai của Trí hiện đang thụ án, Trí thì mất đột ngột. "Bây giờ tôi không biết sống ra sao khi chồng con đều lần lượt rời bỏ đi" – bà Xuân khóc nghẹn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Đà Nẵng, khoảng 15 giờ 25 phút chiều 1-5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có em Trí và em Kiệt.

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là Trí và Kiệt đã tử vong bên trong xe.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô BKS 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị cháy hư hỏng nặng.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.


Công an TP Đà Nẵng: Trên xe bị cháy chở nhiều pin và bình ắc quy xe điện đồ chơi

(NLĐO) - Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe ô tô có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

(NLĐO) – Thi thể 2 thiếu niên tử vong thương tâm trong vụ cháy xe ô tô ở TP Đà Nẵng được đưa về nhà vào tối 1-5.

(NLĐO) - Anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam - người trực tiếp tham gia dập lửa vụ cháy ô tô làm 2 người chết ở Đà Nẵng - kể lại sự việc

