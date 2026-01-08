Vì sao CSGT Quảng Trị phải lên tiếng về hình ảnh này của trẻ em?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vì sao CSGT Quảng Trị phải lên tiếng về hình ảnh này của trẻ em?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - CSGT Quảng Trị cảnh báo tình trạng trẻ em đứng ven đường, vẫy tay gọi ôtô tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là tại khu dân cư, gần trường học.

CSGT Quảng Trị cảnh báo trẻ em vẫy tay gọi ôtô tiềm ẩn nguy cơ tai nạn - Ảnh 1.

Trên một số tuyến đường ở tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng trẻ em đứng sát lề đường hoặc 2 bên đường để vẫy tay, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân và học sinh không nên đứng ven đường vẫy tay ôtô qua lại, nhất là trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao.

Theo đơn vị này, thời gian gần đây, tại một số tuyến đường, khu dân cư, khu vực gần trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, xuất hiện tình trạng trẻ em đứng sát lề đường hoặc 2 bên đường để vẫy tay, gọi các phương tiện giao thông đang lưu thông.

Hành vi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn rủi ro lớn do trẻ em chưa có đầy đủ nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Việc bất ngờ vẫy tay, chạy sát mép đường hoặc băng qua đường không đúng nơi quy định có thể khiến người điều khiển phương tiện giật mình, phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột, dẫn đến va chạm, thậm chí tai nạn nghiêm trọng.

Nguy cơ càng gia tăng trên các tuyến đường xe chạy với tốc độ cao, mật độ phương tiện lớn. Ngoài ra, hành động vẫy tay của trẻ em còn có thể làm người lái xe mất tập trung, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn, ảnh hưởng đến nhiều người tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục trẻ em không tụ tập, vui chơi, đùa nghịch sát lề đường hoặc trên lòng đường; trang bị cho trẻ kỹ năng quan sát, sang đường đúng nơi quy định và tăng cường quản lý, trông coi, nhất là vào giờ cao điểm, giờ tan học.

Đối với người tham gia giao thông, lực lượng chức năng đề nghị giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua khu dân cư, khu vực gần trường học, nơi có nhiều trẻ em; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn.

Tin liên quan

Vì sao một chủ tàu cá ở Quảng Trị bị điều tra hình sự?

Vì sao một chủ tàu cá ở Quảng Trị bị điều tra hình sự?

(NLĐO) - Một chủ tàu cá ở Quảng Trị bị công an điều tra hình sự sau khi bị phát hiện vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình để khai thác thủy sản trái phép.

Ban Bí thư có quyết định về công tác cán bộ tại Huế và Quảng Trị

(NLĐO) - Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định điều động, chỉ định công tác cán bộ đối với vị trí Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế và Tỉnh ủy Quảng Trị.

Gần 170.000 người ở Quảng Trị nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước

(NLĐO0 - Cận Tết Nguyên đán, các địa phương ở Quảng Trị huy động lực lượng để chi trả quà Tết của Đảng, Nhà nước cho gần 170.000 người.

Quảng Trị tai nạn giao thông an toàn giao thông khu dân cư trường học nguy cơ tai nạn CSGT Quảng Trị trẻ em và giao thông vẫy ôtô bên đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo