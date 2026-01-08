Vì sao CSGT Quảng Trị phải lên tiếng về hình ảnh này của trẻ em?

Trên một số tuyến đường ở tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng trẻ em đứng sát lề đường hoặc 2 bên đường để vẫy tay, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân và học sinh không nên đứng ven đường vẫy tay ôtô qua lại, nhất là trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao.

Theo đơn vị này, thời gian gần đây, tại một số tuyến đường, khu dân cư, khu vực gần trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, xuất hiện tình trạng trẻ em đứng sát lề đường hoặc 2 bên đường để vẫy tay, gọi các phương tiện giao thông đang lưu thông.

Hành vi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn rủi ro lớn do trẻ em chưa có đầy đủ nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Việc bất ngờ vẫy tay, chạy sát mép đường hoặc băng qua đường không đúng nơi quy định có thể khiến người điều khiển phương tiện giật mình, phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột, dẫn đến va chạm, thậm chí tai nạn nghiêm trọng.

Nguy cơ càng gia tăng trên các tuyến đường xe chạy với tốc độ cao, mật độ phương tiện lớn. Ngoài ra, hành động vẫy tay của trẻ em còn có thể làm người lái xe mất tập trung, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn, ảnh hưởng đến nhiều người tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục trẻ em không tụ tập, vui chơi, đùa nghịch sát lề đường hoặc trên lòng đường; trang bị cho trẻ kỹ năng quan sát, sang đường đúng nơi quy định và tăng cường quản lý, trông coi, nhất là vào giờ cao điểm, giờ tan học.

Đối với người tham gia giao thông, lực lượng chức năng đề nghị giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua khu dân cư, khu vực gần trường học, nơi có nhiều trẻ em; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn.