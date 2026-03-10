Hai người phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam sau buổi tiệc 8-3

Trưa 10-3, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng xong cho những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc của một đài thuộc xổ số miền Nam.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 9-3, giải độc đắc (dãy số 348827) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Cà Mau đã đến đại lý vé số Ngọc Trinh ở xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế) thì trưa 10-3, thêm 3 khách hàng đã liên hệ với đại lý vé số Duy để đổi thưởng 6 vé trúng giải độc đắc.

"Trong 3 khách hàng có 2 người nữ. Tại buổi tiệc 8-3, người nam mua 8 vé Cà Mau rồi tặng 2 người nữ 6 vé. Kết quả, 2 người nữ trúng tổng cộng 4 vé độc đắc và 2 vé an ủi; còn người nam trúng độc đắc 2 vé"- anh Duy tiết lộ.

Nói về cách nhận thưởng, anh Duy thông tin cả 3 khách hàng đều hẹn anh ra 2 ngân hàng để nhận thưởng qua chuyển khoản.