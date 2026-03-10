Người đàn ông “ôm” vé trúng độc đắc xổ số miền Nam từ ngày 8-3

Chiều 10-3, trên trang Facebook của đại lý mình, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc vé số của một đài thuộc xổ số miền Nam.

Người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp "ôm" 2 vé Đà Lạt trúng độc đắc từ ngày 8-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 8-3, giải độc đắc (dãy số 717274) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng trong đêm 8-3 và chiều 9-3 cho 2 khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 tờ vé số Đà Lạt là đại lý vé số 7777 ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp và đại lý vé số Thanh Tâm ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Đến ngày 10-3, anh Huỳnh Phong Phú – chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết đã chạy sang tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt.

"Khách hàng trúng giải độc đắc là nam, nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt" – anh Phú thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động.

Như vậy, hiện vẫn còn 12 tờ vé số Đà Lạt trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho 2 nữ khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 16 vé Đà Lạt là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Nói về cách đổi thưởng, anh Duy tiết lộ đã chuyển khoản toàn bộ số tiền trúng thưởng cho 2 nữ khách hàng.