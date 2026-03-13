HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm người trúng độc đắc 14 tờ vé số

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 13-3 vẫn chưa tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc 14 tờ vé số của một đài.

Chiều 13-3, các đại lý vé số vẫn đang thông báo tìm người trúng giải độc đắc 14 tờ vé số của một đài thuộc xổ số miền Nam.

Người trúng độc đắc Xổ số miền Nam 2026 vẫn chưa lộ diện - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 12-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 12-3, giải độc đắc (dãy số 278802) được các đại lý xác định "ở lại" tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, đến chiều 13-3, khách hàng trúng giải độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa đến đại lý đổi thưởng.

Trong khi đó, giải nhất và giải ba của vé số An Giang được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất 2 vé và trúng giải ba 11 vé là đại lý vé số Phương Trang ở phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.

Trong khi đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 189468) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Người trúng độc đắc Xổ số miền Nam 2026 vẫn chưa lộ diện - Ảnh 2.

2 tờ vé số Vũng Tàu trúng độc đắc cuối cùng đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đến chiều 13-3, khách hàng cuối cùng là đôi nam nữ trúng giải độc đắc 2 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người trúng độc đắc Xổ số miền Nam 2026 vẫn chưa lộ diện - Ảnh 3.

14 tờ vé số Sóc Trăng trúng giải 3 được đổi tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Ngoài ra, đại lý vé số Phú Vinh còn đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải ba 14 tờ vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 11-3.

xổ số xổ số miền nam xổ số hôm nay tỉnh an giang
